DOGMA сдаст в аренду 25 тысяч кв. м коммерческих площадей на бульваре в жилом квартале «Самолет»

Федеральный девелопер DOGMA приступил к реализации концепции коммерческой инфраструктуры бульвара

Проект реализуется поэтапно и включает пять очередей строительства. Общая площадь коммерческих помещений составит 25 тыс. кв. м.

Прогулочный бульвар вдоль микрорайона «Самолет» по проекту соединится со сквером в DOGMA PARK, таким образом его общая длина составит около трех километров. Это будет самая протяженная торгово-развлекательная аллея в жилом микрорайоне Краснодара. На уникальном пространстве, выдержанном в едином стиле, разместятся разнообразные кухни мира, магазины известных брендов, арт-объекты, фотозоны, спортивные и детские площадки и многое другое.

Павел Петров, директор коммерческого департамента DOGMA: «DOGMA создает новую "взлетную полосу" для города, которая станет точкой притяжения как для жителей, так и для гостей города. Мы любим путешествия сами и делаем их доступными каждому, кто хочет открыть для себя новые страны за счет гастрономии и развлечений. Помимо ресторанов здесь появится большой скейт-парк, пешеходный фонтан, детская аквазона, амфитеатр и масштабный храмовый комплекс. Для владельцев бизнеса бульвар станет отличной площадкой с прогнозируемой посещаемостью, так как плотность населения в районе Западного обхода уже сейчас растет высокими темпами и продолжит расти в ближайшие годы».

На сегодняшний день полностью завершена первая очередь бульвара, построены пункт проката велосипедов и 11 торговых павильонов. В каждом из них разместятся популярные в городе кафе: пекарня, кондитерская, кофейня, сетевой ресторан быстрого питания, пиццерия, суши и роллы. Открытие фуд-корта запланировано на апрель следующего года.

Напомним, что во второй очереди готов к открытию пешеходный фонтан длиной 55 метров, его запустят также будущей весной. Сейчас идет строительство арт-объекта и теневых навесов с подвесными качелями, а также двух зданий. На первом этаже одного из них запланированы кафе и рестораны, на втором — откроются гимнастическая студия, развивающий и развлекательный центры для детей. Во втором здании будет семейный ресторан, кондитерская, студия йоги и салон красоты. Сдать участок в эксплуатацию застройщик планирует в феврале 2024 года.

В рамках третьей очереди также возводятся два двухэтажных здания. Здесь разместятся магазины электроники, спортивной одежды и инвентаря, рестораны кавказской и азиатской кухонь, кофейня и кулинария, магазины одежды и обуви, косметики, бижутерии, салон оптики и бьюти-студия. Целый этаж одного из зданий займет большой развлекательный клуб для детей.

В четвертой и пятой очередях откроются ресторан, кафе, пекарня, кофейня, сетевые магазины одежды, обуви, косметики, парфюмерии и аксессуаров, частный медицинский центр, стоматология, барбершоп, студия маникюра, груминга и зоомагазин.

Микрорайон «Самолет» от DOGMA относится к проектам комплексного развития территории. Жилые кварталы возводятся с полноценной транспортной и социальной инфраструктурой. В настоящее время точно в срок сданы 30 многоквартирных домов, еще 36 находятся в стадии строительства. «Самолет» на Западном обходе Краснодара станет одним из самых крупных новых микрорайонов в ЮФО.

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