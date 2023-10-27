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Старый Нижний, архитектура в кино и гимн любви

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 28 октября по 3 ноября

На следующей неделе в городе пройдут лекции о космосе, дискуссии о кино и концерты этнической и классической музыки. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Группа Theodor Bastard во время выступления

Группа Theodor Bastard во время выступления

Фото: vk.com/theodor_bastard

Группа Theodor Bastard во время выступления

Фото: vk.com/theodor_bastard

28 октября в арт-пространстве DKRT на улице Большой Покровской выступит группа Theodor Bastard. В творчестве музыкантов русский фолк сочетается с этническими инструментами народов мира. В продаже остались билеты от 2,3 тыс. руб.

28 октября в Манеже кремля откроется выставка «Гуляя по старому Нижнему». В экспозиции представлены редкие архивные фото, снятые на рубеже XIX-XX веков, и предметы, принадлежавшие нижегородским купцам Сироткиным, Каменским, Рукавишниковым и другим. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

28 октября планетарий имени Гречко проведет программу «Лунное затмение» в Манеже кремля. Посетителям расскажут о причинах и частоте лунных и солнечных затмений. При хорошей погоде зрители смогут наблюдать полутеневую фазу затмения. Билет стоит 350 руб.

Фото: Нижегородская филармония имени Ростроповича

Фото: Нижегородская филармония имени Ростроповича

28 октября в филармонии концерт «Гимн любви». Симфонический оркестр исполнит увертюры и симфонические фрагменты из опер «Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские майстерзингеры». Стоимость билетов от 800 руб.

29 октября в пакгаузах на Стрелке состоится концерт западноевропейской старинной музыки «Come again! Sweet love». Вокальный квартет MusicAeterna4 и солистка Ирина Пыжьянова исполнят традиционные мелодии под сопровождение колесной лиры и кельтской арфы. В продаже остались билеты от 1 тыс. руб.

2 ноября в Доме архитектора на Верхневолжской набережной пройдет дискуссия на тему «Как архитектура говорит через кино». Взаимодействие двух сфер искусства разберут на примере фильма «Презрение» Жан-Люка Годара по одноименному роману Альберто Моравиа. Для участия нужно зарегистрироваться.

2 ноября в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет научно-популярное ток-шоу «Ученые PRO кино». Инженер-конструктор «Росатома» Андрей Громов расскажет о научной достоверности в фильме «Оппенгеймер». Затем студенты НГТУ устроят кино-квиз. Вход свободный, необходимо заранее зарегистрироваться.

Подготовила Елена Ковалева

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