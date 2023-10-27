Ледовый каток в центре Ставрополя украсят 5 тысяч лампочек

В Ставрополе на площади Ленина начался монтаж традиционного ледового катка. В этом году сооружение будет украшено иллюминацией из 5 тыс. лампочек, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Сейчас рабочие ведут сборку внешних конструкций — в ближайшее время планируется монтаж тента. Позднее сооружение будет оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Также будут смонтированы подвесные декорации, световое оборудование. На заключительном этапе будут установлены борта и залит каток.

«С декабря каток распахнет свои двери посетителям. Для них по-прежнему будет работать большая зона для катания в 1,5 тыс. квадратных метров, комфортная зона ожидания и кофейня»,— цитирует пресс-служба администрации слова мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.

Каток продолжит работу до весны следующего года.

Отмечается, что впервые зимний каток был установлен в центре Ставрополя в 2019 году. В прошлом году на лед вышли более 50 тыс. посетителей, в том числе, 30 тыс. детей.

Анастасия Назарова