Полина Гагарина, Владимир Пресняков и «Любой ценой»

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить шоу Полины Гагариной, услышать рок-хиты в исполнении Major Orchestra, а также отметить день рождения органа. В музеях — увидеть выставку «Андеграунд. Темная сторона», а в театрах — премьеры «Притяжение» и «Любой ценой». В кино — посмотреть новый фильм «Край надломленной луны» и встретиться с его режиссером. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Владимир Пресняков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Музыкант Владимир Пресняков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерты

В киноконцертном зале «Космос» 30 октября состоится концерт Владимира Преснякова. Со сцены прозвучат недавно написанные песни, которые благодаря новым аранжировкам обрели новое звучание. Концерт станет музыкальным шоу, на котором будет царить теплая атмосфера. Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 31 октября состоится концерт «День рождения органа». Зрители услышат Симфонию №3 «Орган» Камиля Сен-Санса, «Кортеж и Литания» Марселя Дюпре и премьерную Симфонию №1 для органа с оркестром Александра Гильмана. Стоимость билета на концерт — от 750 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Полина Гагарина во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Певица Полина Гагарина во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 1 ноября состоится шоу Полины Гагариной «Навсегда». В программу концерта войдут как нового альбома, так и полюбившиеся хиты в ином звучании. На сцене будут представлены инсталляции с космическим светом и масштабным живым звуком. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

В клубе-баре «Ц» 2 ноября состоится концерт группы «Элли на маковом поле». Произведения коллектива отличаются проникновенным исполнением, тонкой поэзией, которая переплетается со звуками фортепиано. В этих композициях — торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства. Стоимость билета — от 1,1 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 2 ноября впервые пройдет концерт симфонического оркестра Major Orchestra. В исполнении музыкантов прозвучат хиты таких рок-групп, как Scorpions, Linkin Park, Metallica,Pink Floyd и других. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Даниил Крамер во время концерта

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Пианист Даниил Крамер во время концерта

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 3 ноября состоится концерт «Horn & Сompany». Программа будет включать в себя авторскую музыку Аркадия Шилклопера, произведения Жако Пасториуса, Тома Жобима, Вячеслава Горского и Модеста Мусоргского. Зрители услышат валторну и звуки альпийского рога. Музыку исполнят Аркадий Шилклопер (валторна, кулохорн, альпийский рог), Даниил Крамер (фортепиано) и Григорий Зайцев (контрабас). Стоимость билета на концерт — от 1 тыс. руб.

В частном универсальном театре Theatrum (Верхняя Пышма) 3 ноября состоится презентация нового альбома «Cold Life» композитора Ильи Бешевли. Он известен тем, что работает в минимализме, неоромантизме и неоклассике. Лейтмотив нового альбома — едва уловимая ностальгия. Вместе с автором зритель и слушатель пройдет путь от отчаяния, ярких эмоций к обретению гармонии: принятию себя и мира вокруг. Стоимость билета на концерт — от 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в выставочном центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители в выставочном центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 29 октября состоится концерт вокальной музыки немецкого композитора Роберта Шумана «Все исчезает. Остается пространство, звезды и певец!». Исполнители Наталья Кондратенко (сопрано) и Светлана Заворницына (фортепиано) представят цикл «Любовь поэта», в котором сконцентрированы главные особенности творчества композитора: внимание к поэтическому слову, стремление передать мелодику стихотворения, тонкость душевных переживаний. Цикл «Любовь поэта» автобиографический: в нем раскрывается история юношеской любви поэта. Концерт пройдет в рамках выставки «От Эль Греко до Ренуара». Стоимость полного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 31 октября пройдет экскурсия «Андеграунд. Темная сторона». В ходе экскурсии посетители узнают об искусстве художников, чей творческий поиск был связан с мистическим и трансцендентным, а также — о том, как художники андеграунда интерпретировали тему смерти в своем искусстве. Будет представлено творчество свердловского сюрреалиста Валерия Гаврилова, ленинградца Владимира Лисунова, группы некрореалистов и драматичной биографии московского художника Бориса Свешникова. Стоимость полного билета на экскурсию — 300 руб.

В Музее андеграунда 1 ноября состоится лекция культуролога, композитора и коллекционера пластинок Тимофея Чаплюка «Звездные войны в музыке: как Джон Уильямс создал новые правила космической музыки». В истории кино музыка к фильмам «Звездные войны» — одна из самых запоминающихся. На лекции слушатели узнают, почему в фильме звучит именно такая музыка, насколько для своего времени саундтрек был революционным и на какие хитрости пришлось идти создателям фильма — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша свердловского театра драмы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Афиша свердловского театра драмы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Уральского государственного театра эстрады 28 октября состоится премьера музыкально-театрального концерта «Притяжение». Программа будет наполнена эмоциями, романтикой, музыкальными находками, живой и притягательной музыкой. Это концерт о любви, которая является чудесным чувством, сопровождающим человека на протяжении всей жизни. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Большом тюменском драматическом театре 3 ноября состоится премьера моноспектакля Олеси Казанцевой по текстам и песням Эдит Пиаф «ПИАФ. Любовь не по нотам». Спектакль будет посвящен теме любви. На сцене прозвучат песни французской исполнительницы Эдит Пиаф в живом звучании. Стоимость билета на спектакль — от 600 руб.

В Екатеринбурге в Свердловском академическом театре драмы 3 ноября покажут премьерный спектакль режиссера Алексея Бадаева «Любой ценой» по пьесе Теренса Рэттигана «Мальчик Уинслоу». Действия разворачиваются в Великобритании за несколько лет до начала Первой Мировой войны. Тринадцатилетний кадет отчислен из военно-морского колледжа по подозрению в совершении мелкой кражи. Его отец решает начать борьбу за честное имя своего сына: он нанимает известного адвоката и обращается в Парламент. Чтобы доказать невиновность сына, готов заплатить любую цену. Стоимость билета на спектакль — 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 29 октября пройдет лекция и показ фильма «Коттедж в Дартмуре» в рамках цикла «Забытый немой». Сюжет кино рассказывает о бывшем парикмахере Джо, который совершает побег из тюрьмы. Он хочет, чего бы ему это ни стоило, увидеть свою возлюбленную Салли, которая, однако, уже успела выйти замуж и родить ребенка. Показ фильма пройдет с живым музыкальным сопровождением Андрея Белявского. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

В Ельцин-центре 30 октября пройдет показ премьеры «Край надломленной луны» и встреча с ее режиссером Светланой Самошиной. В центре сюжета — семья, в которой мать пытается воспитывать младшую дочь-подростка, почти потеряв контакт со старшей. Четырнадцатилетняя Соня, узнав, что мама много лет лгала о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерями, сбегает из дома. Старшая сестра Сони отправляется на поиски и находит ее на старой даче. Там семья вынуждена проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые замалчивались годами. Стоимость билета на кинопоказ — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева