Аграрии Пензенской области получат 3,8 миллиарда льготных кредитов

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области прошло совещание с участием представителей банков на тему выделения предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) региона кредитных линий, сообщила пресс-служба ведомства.

Во встрече приняли участие: ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ВТБ». Уполномоченные от банков согласовали списки заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов по условиям постановления Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528.

Банкиры и чиновники рассмотрели 54 заявки по льготным краткосрочным кредитам и 13 — по инвестиционным. Всего пензенский АПК просит около 3,8 млрд руб. В минсельхозе заметили, что до конца года предприятия могут привлечь кредиты на развитие аграрного бизнеса по ставке 1-5% на сумму свыше 5 млрд. руб.

Дарья Васенина

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