До конца года в Краснодар поступят 29 новых троллейбусов

В Краснодар до конца текущего года поступят 29 новых троллейбусов. Ранее в город уже привезли 31 троллейбус, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Часть троллейбусов с увеличенным автономным запасом хода уже работают на маршруте №4. После того как новый транспорт поступит и его передадут МУП «КТТУ», в городе планируют запустить новый маршрут №11, который будет следовать от ж/д вокзала «Краснодар-1» до Восточно-Кругликовского микрорайона. Также город получит троллейбусы без автономного хода, которые заменят устаревшие машины на маршрутах №7 и №20.

Директор краснодарского дептранса Андрей Белугин отметил, что новая техника даст возможность продлевать существующие маршруты и создавать новые. В частности, новый маршрут №11 протянется на 28 км, 10 из них троллейбус будет проходить на автономном ходу.

Вячеслав Рыжков

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