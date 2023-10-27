На пятые сутки в Крыму потушили пожар на горе Бойко

В Крыму ликвидировали крупный лесной пожар на горе Бойко в Бахчисарайском районе. Возгорание произошло еще четыре дня назад, сообщается в Telegram-канале Минприроды республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды Республики Крым Фото: пресс-служба Минприроды Республики Крым

В ведомстве отметили, что тушение осложнялось труднодоступной местностью и отсутствием дорожно-тропиночной сети в частности. Пожарная техника из-за этого не могла подойти к месту возгорания.

К тушению привлекли авиацию. Были сброшены восемь тонн воды.

Площадь пожара составила 3,4 га, два очага располагались в скальных уступах. Тушили огонь специалисты из разных районов полуострова, волонтеры, егеря.

Вячеслав Рыжков

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