Мэр Сочи Копайгородский: отопление включат в ноябре
В Сочи отопление в квартирах появится в ноябре. Сейчас идут подготовительные работы к запуску отопительного сезона, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
Фото: loon.site
Он обсудил с руководством Сочинской ТЭС подготовку объекта к осенне-зимнему периоду. Специалисты уже отремонтировали теплотрассу, ведущую от станции к городской котельной №14, которая обслуживает большую часть населения Центрального района и 37 социальных учреждений.
Сейчас на предприятии проводится техническое обслуживание по программе импортозамещения.
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