Мэр Сочи Копайгородский: отопление включат в ноябре

В Сочи отопление в квартирах появится в ноябре. Сейчас идут подготовительные работы к запуску отопительного сезона, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он обсудил с руководством Сочинской ТЭС подготовку объекта к осенне-зимнему периоду. Специалисты уже отремонтировали теплотрассу, ведущую от станции к городской котельной №14, которая обслуживает большую часть населения Центрального района и 37 социальных учреждений.

Сейчас на предприятии проводится техническое обслуживание по программе импортозамещения.

Татьяна Ручкина

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