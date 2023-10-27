Назмеев стал новым главой Госстройнадзора Татарстана

Вали Назмеев стал новым руководителем инспекции Госстройнадзора Татарстана. Указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый глава Госстройнадзора Татарстана Вали Назмеев

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Татарстана Новый глава Госстройнадзора Татарстана Вали Назмеев

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Татарстана

Господин Назмеев, ранее занимавший пост замглавы ГИСУ Татарстана, сменил на своем посту Василия Кудряшова. Тот был освобожден от должности также по указу господина Минниханова. Причины смены руководства инспекции не уточняются.

Господин Кудряшов был главой Госстройнадзора Татарстана с 2011 года. Прежде он занимал пост гендиректора ОЭЗ «Алабуга».

"Ъ-Казань"