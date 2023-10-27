За неделю в Краснодаре снесли семь незаконных временных сооружений

В Краснодаре за прошедшую неделю убрали семь незаконных временных сооружений. Специалисты демонтировали два лотка по продаже кваса, четыре гаража и палатку по продаже овощей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Замначальника управления муниципального контроля Семен Прус рассказал, что городские власти постоянно проводят мероприятия по выявлению незаконных нестационарных объектов и будут продолжать эту работу. Господин Прус также поблагодарил горожан за сообщения о нарушениях.

Всего с начала текущего года в Краснодаре демонтировали больше 700 гаражей, почти 131 нестационарный торговый объект. Убрали также 74 ограждения и 66 временных сооружений.

Вячеслав Рыжков

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