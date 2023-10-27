В Ярославле автобус перегородил Московский проспект после ДТП

В Ярославле автобус ООО «Транспорт Ярославии» попал в ДТП на Московском проспекте, перегородив дорогу движущемуся транспорту. Об этом сообщают в соцсетях. Авария произошла на перекрестке около автовокзала. Автобус находился в рейсе и следовал по маршруту №118. В региональном министерстве транспорта рассказали, что никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Темур Абдуллаев Фото: Темур Абдуллаев

В минтрансе уточнили, что на место выехали сотрудники ГИБДД.

«По факту ДТП будет проводиться проверка. По результатам рассмотрения обстоятельств ДТП компетентными органами водитель может быть привлечен к ответственности»,— сообщили в минтрансе.

Алла Чижова