ХК «Торпедо» за три года может получить из областного бюджета 1,8 млрд рублей

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» может за три года получить из областного бюджета 1,8 млрд руб. Об этом говорится в проекте областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По планам регионального правительства, клубу ежегодно будет выделяться из бюджта по 600 млн руб.

Всего в областном бюджете на мероприятия по развитию спорта высоких достижений в 2024 году запланировано 3,6 млрд руб., на развитие массового спорта — 3,9 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», вопросы финансирования профессиональных команд за счет бюджета ежегодно становятся темой для споров на заседаниях областного законодательного собрания. В 2020-2021 годах депутаты пытались сократить объемы бюджетной поддержки, но в итоге не только вернулись к исходным цифрам, но еще и добавили сверху.

По данным СПАРК-Интефакс, нижегородское «Торпедо» существует в форме автономной некоммерческой организации. Генеральным директором клуба является Александр Харламов. По итогам 2022 года выручка клуба составила 534,8 млн руб., чистая прибыль — 28,4 млн руб.

Андрей Репин