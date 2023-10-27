Набиуллина: новый дизайн тысячерублевой купюры будет готов в 2024 году

Банк России представит банкноту номиналом 1 тыс. руб. с новым дизайном оборотной стороны в 2024 году, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Мы будем работать над новым дизайном оборотной стороны этой купюры... Мы предполагаем, что обновленный дизайн будет в следующем году»,— цитирует ее «Интерфакс».

Предполагается, что лицевая сторона банкноты, где изображена Никольская башня Нижегородского кремля, останется прежней. Изменения коснутся только оборотной стороны, на которой ранее были изображены объекты Казанского кремля — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан и башня Сююмбике, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Как писал «Ъ-Казань», после презентации купюры, которая состоялась 16 октября, представители РПЦ выступили против того, что на куполе Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, здание которого раньше было церковью, нет креста, тогда как на башне Сююмбике есть полумесяц. Через несколько дней ЦБ РФ заявил об остановке выпуска купюры.

Теперь ЦБ РФ намерено привлечь к обсуждению дизайна банкноты новых экспертов.

«У нас есть экспертные группы по каждой купюре, туда приглашаются историки и деятели культуры. Но думаю, что будем расширять и участие экспертных групп и, может, более широко публично обсуждать возможный дизайн»,— сказала госпожа Набиуллина.

Полина Петрова