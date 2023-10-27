Больше 45 млн рублей долгов по налогам выплатил бизнес Ижевска с начала года

В столице Удмуртии с начала 2023 года в бюджеты всех уровней поступило 45,2 млн руб., которые выплатили предприниматели-должники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Работу с предпринимателями ведет комиссия по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

Комиссия рассмотрела представленные материалы в отношении 16 субъектов. В частности, четыре компании, получив приглашение на заседание комиссии, частично или полностью погасили задолженность. С тех, кто долгое время уклоняется от погашения задолженности, применяют принудительное взыскание в судебном порядке.