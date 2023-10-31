Не стоит отчаливаться

Увеличение числа скоростных судов позволило расширить морские перевозки вдоль черноморского побережья Краснодарского края. В навигационный сезон, по данным регионального минтранса, между кубанскими курортами этим видом транспорта было перевезено более 52 тыс. пассажиров, что на 21% больше по сравнению с показателем прошлого года и на 72% — 2021-го. Также жителям и гостям Кубани доступны круизы на двух лайнерах. В будущем в регионе намерены создать сеть яхтенных марин. Вместе с тем эксперты считают, что развитие морского пассажирского судоходства в регионе сдерживает ряд факторов, среди них — погода и отсутствие необходимой портовой инфраструктуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году турецкая компания Miray Cruises открыла новое круизное направление по Черному морю на лайнере Astoria Grande

Фото: Круизный центр «Инфофлот» В прошлом году турецкая компания Miray Cruises открыла новое круизное направление по Черному морю на лайнере Astoria Grande

Фото: Круизный центр «Инфофлот»

Датой возобновления морских регулярных пассажирских перевозок между курортными городами Краснодарского края можно считать 21 мая 2021 года, когда от 35-го причала Новороссийского морвокзала отправился в свой первый рейс скоростной пассажирский катамаран «Грифон» (оператором выступает «дочка» компании «Водоходъ» — «Водоход экспресс»). С этого момента судно вместимостью 122 человека курсирует по маршруту Новороссийск—Геленджик—Сочи. В 2022 году на линию вышло скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Севастополь» проекта 23160 «Комета-120М» вместимостью 120 пассажиров.

«Кометы» набирают скорость

За два года, согласно данным морского перевозчика, объем скоростных морских перевозок увеличился в три с половиной раза.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в навигацию 2021 года двумя судами по этому маршруту перевезен 14 321 пассажир, в навигацию 2022 года — 40 868 пассажиров, за период с мая по 31 сентября 2023 года — 52 022 пассажира.

«Морское сообщение создано в том числе и как альтернативный способ перевозки пассажиров между городами Краснодарского края, целью которого является снижение в летний период нагрузки на автомобильный транспорт. Время перехода между Новороссийском и Геленджиком составляет один час, между Геленджиком и Сочи — до четырех часов, между Новороссийском и Сочи — пять с половиной часов. Данное морское сообщение востребовано как у туристов, так и у жителей края, благодаря безопасности и комфорту»,— рассказал «G» министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев.

С 5 августа 2023 года также стартовало регулярное морское пассажирское сообщение на судне «Комета» между морскими портами Анапа и Геленджик (перевозчик ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» и оператор причальной инфраструктуры морпорта Анапы «Черноморские скоростные линии»). Регулярное сообщение на маршруте, связывающем Анапу и Геленджик, выполнялось до 30 сентября 2023 года. Официальные данные о количестве перевезенных пассажиров не сообщаются.

Ранее замгендиректора ООО «Черноморские скоростные линии» Рустам Рустамов заявил, что планируется развивать пассажирское морское сообщение между Анапой и другими курортами Краснодарского края и соседних регионов. Вместе с тем, по данным минтранса Кубани, информация о решении перевозчиков проведения навигации в 2024 году отсутствует.

На «маршрутке» по морю

Планы развития регулярного морского сообщения вдоль берега Сочи обсуждаются не первый год. В мае 2021 года в Сочи в тестовом режиме должно было заработать морское такси. Инвестором проекта выступала фирма депутата горсобрания (ныне ЗСК) Анны Невзоровой ГК «Метрополис». По оценке городских властей, морское такси могло в некоторой степени разгрузить автомобильные дороги летом. Строить два скоростных катера Calypso 38 LIMO по заказу инвестора взялась компания «Судостроительная верфь "Фортуна"». Однако проект не реализовали. В 2022 году Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с судоверфи в пользу заказчика необоснованное обогащение (аванс) 30 млн руб., а также неустойку 49,1 млн руб. «Фортуну» обвинили в срыве поставки катеров для проекта морского такси.

О запуске морского такси в Сочи вновь заявили зимой 2023 года. По словам генерального директора ГК «Альянс Марин Групп» Ольги Шебзуховой, на курорте появятся морские маршрутные рейсы в рамках строительства яхтенных марин (яхтенных портов). Морское такси будет курсировать вдоль берега. Среди сложностей, которые предстоит решить для реализации проекта, госпожа Шебзухова назвала отсутствие базы под размещение заправочных станций для маломерных судов и высокую стоимость строительства. По предварительным данным, создание десяти яхтенных марин со структурой маршрутного морского сообщения обойдется в 1 трлн руб.

Морское такси использовалось на территории Сочи во времена СССР. Катера курсировали между районами Сочи и соседними городами. Маршрутное сообщение по морю отменили в 90-е годы.

Морской порт Сочи — самый большой пассажирский порт на Черном море. Пропускная способность пассажирских терминалов — 1,6 млн человек в год. В состав морского порта входят морской порт Сочи (Круизная гавань и Внутренняя гавань); семь морских пассажирских пирсов морского порта Сочи (Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское); грузовой район морского порта Сочи в устье р. Мзымта.

По данным минтранса Краснодарского края, перевозка пассажиров на морских прогулках в акватории морского порта Сочи осуществляется на шести пассажирских судах: «Дагомыс», «Ай-Тодор», «Ирбис», «Сочи-14», «Дельфин Тур», «Легенда» — и 146 маломерных судах, используемых в коммерческих целях.

Россиян отправляют в круизы

В прошлом году правительство РФ приняло концепцию развития круизного туризма до 2024 года, согласно которой планируется сделать морские и речные круизы более доступными для россиян, а к 2035 году предполагается увеличить рынок круизного туризма в два раза.

Впрочем, еще в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в черноморском регионе ФГУП «Росморпорт» учредило ООО «Черноморские круизы». Для организации пассажирского сообщения был приобретен девятипалубный лайнер «Князь Владимир», проработан круизный маршрут, который соединяет города Краснодарского края и Крыма: Сочи—Новороссийск—Ялта—Севастополь—Сочи.

В 2020 году «Князь Владимир» приостановил рейсы в связи с введением в регионе режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В 2021 году оператор круизного лайнера — ООО «Черноморские круизы» — объявил об отмене всех круизов, компания не смогла получить судовое санитарное свидетельство. В 2022 году лайнер так и не вышел в работу, в чем причина, официально не сообщается.

В 2023 году, по данным минтранса Краснодарского края, ООО «Черноморские круизы» организовало новое круизное сообщение по маршруту Сочи—Сухум (Республика Абхазия), продолжительность круиза составляет пять дней. В навигацию 2023 года, по данным минтранса Кубани, выполнено семь рейсов, перевезено 867 пассажиров. Для сравнения: в 2019 году круизный лайнер, курсировавший по маршруту из Сочи в Ялту, совершил 23 рейса и перевез около 8 тыс. человек.

Также в 2022 году турецкая компания Miray Cruises открыла новое круизное направление по Черному морю на лайнере Astoria Grande из Сочи в города Турции Стамбул, Чешме, Синоп и исторический Трабзон, а также остров Боджаада (Тенедос) в Эгейском море.

В первый рейс судно отправилось 16 июля 2022 года. Лайнер Astoria Grande выходит из порта Сочи каждую субботу и проводит в пути семь ночей. В сезон-2022/23 круизное судно Astoria Grande из морского порта Сочи совершило 21 регулярный международный рейс и перевезло свыше 10 тыс. пассажиров. В сезон 2023 года, который начался с апреля, судно Astoria Grande планирует совершить до 38 регулярных рейсов с российскими пассажирами в порты Турции и Египта (Александрия).

«Город Сочи полностью готов к приему иностранных лайнеров: сохранена портовая и пограничная инфраструктура, успешно функционировавшая во время зимних Олимпийских игр Сочи-2014 и Чемпионата мира по футболу 2018 года»,— отмечает господин Переверзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На линии Новороссийск—Геленджик—Сочи работают судно на подводных крыльях «Севастополь» и катамаран «Грифон»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ На линии Новороссийск—Геленджик—Сочи работают судно на подводных крыльях «Севастополь» и катамаран «Грифон»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Яхтам поднимают паруса

На Кубани в ближайшие годы хотят создать сеть марин для развития яхтенного туризма. Как рассказали «G» в министерстве транспорта региона, в Геленджике реализуется инвестиционный проект «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик». Заказчиком проекта выступает ФГУП «Росморпорт».

Проект реализуется по двум основным направлениям — федеральная часть проекта (ответственный исполнитель ФГУП «Росморпорт») и инвестиционная часть проекта (ответственный исполнитель ООО «Морской порт Геленджик»).

В состав комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик войдет пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 м, длиной до 142,13 м и пассажировместимостью до 940 человек, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу Российской Федерации и другие объекты.

На объекте в Геленджике на 100% выполнены строительные работы на Южном моле и на 95% — на Северном. После ввода в эксплуатацию морской порт Геленджика сможет вмещать не менее 200 яхт.

Создаваемый современный морской порт с возможностью приема пассажирских судов станет частью новой туристско-рекреационной зоны «Геленджик-марина». «Реализация проекта сыграет важную — социально-экономическую — роль в развитии города: созданная комфортная среда позволит повысить уровень туристической привлекательности Геленджика, это, в свою очередь, благоприятно скажется на экономике города и качестве жизни населения, а также будет способствовать развитию транспортных путей прибрежного региона и морских перевозок»,— уверены в минтрансе региона.

Вместе с этим в рамках развития инженерной и транспортной инфраструктуры марин в крае разработана «Концепция развития инфраструктуры яхтенного туризма Азово-Черноморского бассейна». При рассмотрении возможных локаций учитывались существующие на территориях риски и ограничения, связанные с удорожанием проекта ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры или особенностей природно-климатического характера, риски, связанные с законодательными и социально-экономическими ограничениями, а также риски возникновения социальной напряженности. Так, приоритетными территориями региона для размещения яхтенных портов были определены Лазаревское и Мацеста (Сочи), Южная Озереевка (Новороссийск) и Сириус.

Как отмечают в министерстве транспорта Кубани, портовая инфраструктура соседних населенных пунктов с учетом строящихся яхтенных портов позволит реализовать кластерную политику развития яхтенного туризма.

Якорь проблемы

Несмотря на высокий спрос и интерес к морским пассажирским перевозкам в Краснодарском крае, это направление не имеет конкуренции, в том числе из-за нерентабельности, отмечает министр транспорта региона. По его словам, из-за высокой стоимости мест стоянки и топлива у перевозчиков нет возможности снизить цену проездных билетов. В связи с этим деятельность, связанная с организацией морских пассажирских перевозок, требует государственного софинансирования.

Постановлением правительства от 17 декабря 2018 года №1576 «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях» предусмотрена возможность предоставлять субсидии из федерального бюджета российским организациям, осуществляющим такие перевозки.

Вместе с тем в минтрансе Кубани рассматривают возможность привлекать других перевозчиков со своим флотом и формировать дополнительные маршруты в Азово-Черноморском бассейне для развития транспортной доступности региона и организации морского пассажирского сообщения с другими российскими регионами.

Руководитель Международного морского бизнес-форума (SIMBF) Алексей Малько говорит, что морское пассажирское судоходство в Краснодарском крае может развиваться при условии его экономической целесообразности, но то, что хорошо работало при СССР (например, «Кометы»), не работает сейчас. «Времена изменились, изменился технологический уклад нашей жизни. Сейчас многие имеют личные автомобили, плюс вдоль берега курсируют комфортабельные автобусы и поезда, техническая эксплуатация которых более выгодна, чем эксплуатация судна, тем более скоростного. Кроме того, присутствует сезонность морского бизнеса, что также делает билеты дороже, и пр. Погодные условия не всегда могут обеспечить выход в море судна, плюс далеко не все граждане хотят испытать "морскую болезнь". Морские пассажирские перевозки эффективны в Средиземном море, где нет альтернативы морскому транспортному сообщению между островами, островами и материком. Также они хорошо работают в Гибралтарском проливе, Сингапурском проливе, Босфоре и Дарданеллах, Ла-Манше на коротком плече»,— резюмирует эксперт.

Фото: freepik.com

Объем пассажирских перевозок в морских портах краснодарского края

Новороссийск

2021 год — 7832 пассажира

пассажира 2022 год — 18 486 пассажиров

пассажиров 2023 год — 22 004 пассажира за истекший период

Туапсе

2021 год — 22 045 пассажиров

пассажиров 2022 год — 21 658 пассажиров

пассажиров 2023 год — 20 184 пассажира за истекший период

Анапа

2021 год — 245 996 пассажиров

пассажиров 2022 год — 262 463 пассажира

пассажира 2023 год — 342 323 пассажира за истекший период

Геленджик

2021 год — 199 154 пассажира

пассажира 2022 год — 230 227 пассажиров

пассажиров 2023 год — 288 927 пассажиров за истекший период

Сочи

2021 год — 589 767 пассажиров

пассажиров 2022 год — 671 614 пассажиров

пассажиров 2023 год — 759 224 пассажира за истекший период

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram