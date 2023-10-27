Казанцу дали 21 год колонии за изнасилование и убийство соседки

Верховный суд Татарстана приговорил 29-летнего казанца к 21 году колонии строгого режима. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, краже, нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании и убийстве соседки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сам инцидент произошел летом прошлого года в общежитии на улице Касимовых. Мужчина, как установил суд, изнасиловал 31-летнюю соседку, та в ответ пригрозила полицией, после чего он ее вытолкнул из окна шестого этажа. Потерпевшая погибла на месте.

"Ъ-Казань"