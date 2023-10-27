Общественный транспорт стал ездить быстрее в центре Челябинска

В Челябинске ускорилось движение общественного транспорта по проспекту Ленина до 10%. Это связано с организацией выделенной полосы от улицы Рождественского до Воровского, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» проанализировало эффект от внедрения полосы в сентябре и установило, что по сравнению с сентябрем прошлого года скорость движения увеличилась на 7-10% в зависимости от времени суток.

Протяженность полосы составляет 2,8 км. На этом участке проходит 31 маршрут общественного транспорта и до 200 единиц в час.

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