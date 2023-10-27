Экс-руководитель краевого управления автодорог и транспорта останется в СИЗО

Ленинский райсуд Перми продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю управления автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края Андрею Уголькову. Как сообщает Properm.ru, господин Угольков останется в СИЗО до 2 января.

Напомним, по версии ФСБ и СУ СКР по Пермскому краю, экс-руководитель краевого УАДиТ получил взятку в размере 15 млн руб. Денежные средства ему были переданы через посредника от ООО «СПК-Групп», которое занималось установкой светового оборудования на Восточном обходе Перми по контракту с краевыми властями. Показания в отношении Андрея Уголькова дал гендиректор общества Павел Ковыев. 3 июня господин Угольков был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю. Свою вину в ходе первых следственных действий он не признавал.