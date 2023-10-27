В Челябинске аренда однокомнатной квартиры за четыре месяца подорожала на 38,1%

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в конце октября составила 22 тыс. руб. Это на 38,1% больше, чем в июне, сообщает «Циан Аналитика». Областной центр занимает третье место по динамике роста за четыре месяца, уступая только Екатеринбургу и Нижнему Новгороду.

За месяц ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске выросла на 12,1% - это самый существенный скачок среди городов, представленных в таблице (с населением более 500 тыс. жителей).