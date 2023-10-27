Донской губернатор наградил лучших работников АПК в преддверии Дня урожая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 27 октября вручил награды и переходящие кубки наиболее выдающимся работникам агропромышленного комплекса региона в преддверии празднования Дня урожая. Также глава области осмотрел выставку караваев, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Губернатор отметил, что благодаря труду работников сельского хозяйства Ростовская область второй год подряд получает рекордные урожаи.

«С учетом поздних зерновых валовой урожай на Дону превысил 16 млн т. Кроме того, собрано более 2 млн т масличных культур»,— цитирует главу региона пресс-служба.

Отмечается, что регион получил 34 золотых и серебряных медалей на выставке «Золотая осень — 2023». На поддержку отрасли в текущем году Ростовской области предусмотрено 8,5 млрд руб.

«Губернатор поблагодарил селян за нелегкий и важный труд, результатами которого гордятся все жители Донского края. Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам АПК, отметив, что они создали огромный задел для сегодняшних успехов»,— отмечает пресс-служба правительства.

Анастасия Назарова