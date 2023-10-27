В Нижегородской области осуждены организаторы канала незаконной миграции

В Нижнем Новгороде в законную силу вступил приговор организаторам канала по незаконной миграции. Всего в межэтнической преступной группе было четыре человека. Организатор «бизнеса» по решению суда проведет в колони строго режима. Трое его сообщников получили условные сроки от двух до пяти лет.

По данным регионального управления ФСБ, в 2020-2021 годах преступники от имени иностранных граждан готовили и отравляли в полицию фиктивные документы о постановке на миграционный учет и фальшивые трудовые договора между иностранцами и гражданами России.

На основании этих документов мигрантам продлевался срок пребывания в России на период, превышающий 90 суток.

Андрей Репин