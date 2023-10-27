Дорожники предупреждают о ледяном дожде в Челябинской области

В Челябинской области 28 октября ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 20 метров в секунду, а перепады температуры составят от +3 до -5 градусов. Об этом сообщают министерство дорожного хозяйства и транспорта региона и ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».

По данным регионального миндортранса, неблагоприятная погода ожидается утром и днем 28 октября на юге Челябинской области.

Упрдор «Южный Урал» предупреждает, что ледяные дожди и сильный ветр ожидается также в Курганской области, и рекомендует жителям двух регионов по возможности отказаться от проезда по федеральным дорогам Челябинской области и Зауралья 28 и 29 октября.

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