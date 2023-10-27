Больше 280 предприятий на Кубани внедряют бережливые технологии

В Краснодарском крае больше 280 средних и крупных предприятий присоединились к нацпроекту «Производительность труда». Компаниям на безвозмездной основе предоставляют знания, которые они интегрируют в свою работу, корректируют стратегию развития и получают ощутимый финансовый результат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона, внедрение бережливых технологий позволило некоторым предприятиям сократить время производства на 69%, а выработку увеличить на 350%. За неполные пять лет экономический эффект от реализации нацпроекта составил около 48 млрд руб., отметил губернатор.

В крае планируют увеличить количество участников нацпроекта в следующем году.

Вячеслав Рыжков

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