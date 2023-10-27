СКР проводит проверку по факту выпадения пассажиров из автобуса

СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту травмирования пассажиров, выпавших из маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в Перми вечером 26 октября. На автодороге по ул. Светлогорской во время движения маршрутного автобуса «Ивеко» после резкого маневра водителя открылась пассажирская дверь, и из салона автобуса на проезжую часть выпали два пассажира, в результате чего получили травмы.

Следователем продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.