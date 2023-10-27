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СКР начал проверку по факту нападения стаи собак на жителей Салавата

Следственный отдел по Салавату начал доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ведомства увидели сообщение о нападении стаи собак на женщину и мужчину в Салавате. В результате ЧП одна из собак укусила мужчину за руку.

«Следователям предстоит опросить пострадавших, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, назначить судебно-медицинские экспертизы, истребовать и проанализировать необходимую документацию,— отметили в ведомстве. — В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. В случае установления хозяина напавшего животного его действиям также будет дана правовая оценка».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», нападение стаи собак, среди которых был алабай, произошло сегодня утром на Ленинградской улице в Салавате. Позднее алабай был отловлен сотрудниками специализированной службы. Учитывая наличие ошейника, предположительно собака была на так называемом самовыгуле.

Олег Вахитов

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