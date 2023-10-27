Жителя Удмуртии будут судить за мошенничество с техникой на 1,5 млн рублей

В столице Удмуртии перед судом предстанет 35-летний местный житель, которого обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина знакомился на улице с злоупотребляющими алкоголем жителями и предлагал им выступить в роли «тайного покупателя» для проверки работы службы безопасности банков. За это он им обещал 1-2 тыс. руб.

После этого мужчина приходил в магазины цифровой техники, где приобретал дорогостоящие телефоны, оформляя на кредиты на имена жертв мошенничества. Технику он продавал, а деньги тратил на личные нужды.

Всего установлена причастность мужчины к 12 факта мошенничества. Общий ущерб превысил 1,5 млн руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.