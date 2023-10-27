По подозрению в получении взятки задержан бывший замдиректора «Белгородэнерго»

Управление ФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками регионального Следственного комитета задержали экс-заместителя директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе УФСБ, топ-менеджера подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, руководитель одной из коммерческих структур передал на тот момент заместителю директора «Белгородэнерго» 1,4 млн руб. Деньги якобы предназначались за общее покровительство и приемку выполненных в интересах государственной компании работ.

Имя подозреваемого в сообщении ведомства не раскрываются. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Артеме Бугрове.

В «Белгородэнерго» сообщили, что «задержанный не является сотрудником филиала ПАО «Россети Центр» с 8 августа 2023 года». Энергокомпания добавила, что «оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий».

Сергей Толмачев