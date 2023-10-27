«У "Краснодара" самая надежная оборона»

В пятницу, 27 октября, стартует 13-й тур Российской премьер-лиги. Первым в его рамках пройдет матч «Рубин»—«Балтика» в Казани. Из московских клубов дома играют «Динамо» и ЦСКА. Бело-голубые принимают «Урал» из Екатеринбурга, а армейцы ждут в гости единоличного лидера — «Краснодар». Кроме того, матч ЦСКА—«Краснодар» — это центральная встреча тура. Кто фаворит в главном противосиянии? И каковы шансы команд в других играх? Эти вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с экспертом «Лиги Ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

— Если смотреть на букмекерские линии, то фаворит — ЦСКА. Коэффициент на их победу в «Лиге Ставок» составляет 2,35, на «Краснодар» — 3,1, ничья идет за 3,65. Но у меня есть серьезные сомнения, что здесь и сейчас армейцы смогут с этим «Краснодаром» справиться. В матчах такого уровня может произойти все что угодно, и, как по мне, «Краснодар» — фаворит, причем явный и безоговорочный. Одна из самых популярных ставок на этот матч — «Краснодар» не проиграет за 1,58. А я бы рисковал и брал победу «Краснодара» за 3,1.

— Ставка на то, что «Краснодар» не проиграет, идеальна для тех, кто хочет немножко подзаработать, спокойно пережить воскресенье. Это команда с гораздо более стабильной, поставленной игрой, с зафиксированным составом. «Краснодар» смотрится здорово против клубов из верхней и нижней частей турнирной таблицы. Давайте посмотрим на состав ЦСКА, обратим внимание на две важнейшие потери. Во-первых, у армейцев не так много футболистов, проблемы в обороне есть. Травмирован Игорь Дивеев. Максим Мухин, который играл в тройке центральных защитников в последних матчах, тоже травмировался. Виллиан Роша получил четвертую желтую карточку и дисквалифицирован на воскресный матч. Таким образом, для схемы Владимира Федотова в три центральных защитника остается только Мойзес Барбоса и Кирилл Набабкин.

— И пионерский отряд.

— Да, Михаил Рядно, Матвей Лукин. Интересно, что придумает Федотов в этом отношении. Понятно, что это очень сильно ударит по обороноспособности армейского клуба, и против такой атаки, которая есть у «Краснодара», которая в последних матчах по два-три гола забивает, будет очень трудно. И Джон Кордоба здесь разгуляется.

— В топ-6 лучших бомбардиров всего чемпионата входят четыре человека из ЦСКА и «Краснодара». И в атаке, конечно, нужно искать свои варианты. Есть спецпари, что забьют Федор Чалов и Кордоба с коэффициентом 7. Если хотите помягче вариант, то есть «обе забьют» за 1,72 или «тотал больше 2,5» за 1,92. Мне кажется, мячей будет много. «Краснодар», несмотря на то, что начал играть от обороны, в последних двух матчах пропустил четыре мяча — больше, чем за весь чемпионат. А ЦСКА мало забивает в последнее время.

— Да, «Краснодар» пропускает в последних матчах, но в целом это самая надежная оборона чемпионата. Плюс мы понимаем, что атака ЦСКА в основном базируется на двух футболистах — это Антон Заболотный и Чалов. И здесь у Федотова тоже есть варианты. Мы видели их вдвоем в стартовом составе. Если ставка идет на игру через центр на открывание, в старте выходит Чалов. А может быть, Чалов останется в запасе, и сыграет Заболотный, если Федотов посчитает необходимым играть в более прямой футбол против «Краснодара».

— Если хочется какого-то креатива и более рискованных ставок, то в мобильном приложении «Лиги Ставок» их много. А мы переходим к другому матчу. «Динамо» принимает «Урал». И «Динамо» здесь явный фаворит, несмотря на все проблемы бело-голубых.

— Думаю, да, но насколько явный? «Урал» в последнем матче неожиданно дома проиграл «Сочи» со счетом 1:4, на него это не похоже. Я думаю, что во втором матче подряд «Урал» такого не допустит. Виктор Гончаренко способен собрать команду и укрепить оборону.

Что касается «Динамо», у них та же проблема, что и у ЦСКА, например. Они очень мало забивают, особенно в последних матчах. Основным нападающим перед началом сезона считался Константин Тюкавин, который, по-моему, уже два месяца не забивает вообще. Начались перестановки, поиски. Федор Смолов выходил в стартовом составе. Жоао Пауло Бителло, который поначалу казался ярким пятном, потихонечку увядает. При этом «Динамо», наверное, победит, но очень сложно, буквально через низ или через минимальное количество забитых мячей.

— Коэффициент на победу «Динамо» в «Лиге Ставок» составляет 1,73. А для любителей рисковать есть «московский экспресс» — победа всех столичных команд за 23. Если же к этому добавить, что в каждом из этих матчей будет забито три или более мячей, коэффициент составит 25.

— Экспресс — это такая вещь, которая где-то неизбежно срывается. Давайте попробуем разобрать, что может пойти не так в матчах «Спартака», «Локомотива» и в других. Мы понимаем, что «Спартак» — фаворит на бумаге, с точки зрения букмекерских коэффициентов. Если он сыграет хорошо, в свою силу, то он «Факел» обыграет, об этом говорит вся история встреч. «Факел» за новейшую историю никогда у «Спартака» очков не отбирал. Что касается «Факела», то он выдал очень крутую серию из побед на чужом поле на выезде: три раза подряд впервые в своей истории. Но здесь я бы подчеркнул фактор выезда, потому что таким командам, как «Факел», немножко проще играть на так называемой контригре. Дома нужно пытаться удивлять свою публику, владеть преимуществом, доказывать свое собственное превосходство, а вот контригра у «Факела» получается лучше. И если удастся это сделать против «Спартака», который в ранге фаворита, то «Факел» «Спартак» покусает.

— Что касается результативности, если поставить на то, что будет три или более мячей, то есть «тотал больше 2,5», то коэффициент будет 2. Мне кажется, хороший вариант, особенно если учитывать статистику.

— Единственное мое опасение, это погода. Пришла зима, мы представляем примерно качество полей, которые мы увидим завтра и послезавтра в российских турнирах. И большинство из них не будут способствовать так называемому комбинационному футболу и верховым матчам. Это очень важная поправка, которую необходимо учесть тем, кто собирается делать ставки.

— В прошлом туре была крупная ставка на «Спартак» в матче с «Нижним Новгородом», 3,1 млн руб. поставил человек с коэффициентом 1,73, и общая выплата составила почти 5,5 млн. Мне кажется, на матч в Воронеже нужно ставить аккуратнее. Что касается игры «Локомотива» в Ростове, я долго смотрел на эту встречу, на коэффициенты, и вообще не понимаю, что здесь стоит выбрать. Это самый сложный для предсказания матч.

— Я очень удивился, что последние матчей 10 между «Локомотивом» и «Ростовом» были верховыми. И отметим, что «Ростов» вроде как пришел в себя. Это тоже интересно, потому что у него была непростая безвыигрышная серия, рекордная для клуба, для Валерия Карпина. Я думаю, победа над «Ахматом» ростовчанам придаст сил, плюс «Ростов», скорее всего, не будет задет этим фактором погоды, о котором я говорю, потому что это действительно очень важно. Что касается результата, конечно, трудно угадать. Можно попробовать поставить на мотивированного Артема Дзюбу в матче против Валерия Карпина.

— На «тотал больше 2,5» достаточно высокий коэффициент — 1,66. Но мне кажется, что в 13-м туре есть и верняк — это матч «Зенита» и «Ахмата». Коэффициент там невысокий, около 1,4. На мой взгляд, нужно брать с закрытыми глазами.

— Поддержу, конечно. Думаю, что с таким коэффициентом «Зенит» победу себе все-таки обеспечит. Он тоже вроде бы проснулся, в последнем домашнем матче против «Крыльев Советов» задвигался, Вендел вообще дублем отметился. Плюс ко всему игра дома — это всегда хороший фактор для «Зенита», он удваивает силы. Против команды уровня «Ахмата», я думаю, «Зенит» у себя дома должен три очка добыть.