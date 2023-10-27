«Россети Тюмень» увеличили финансирование ремонтной кампании на 163 млн рублей

Руководитель тюменского филиала «Россети Тюмень» Сергей Хотненко рассказал на заседании регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения о работах, выполненных в электросетевом комплексе.



В течение года энергетики повысили надежность более 180 центров питания 110 кВ и 603 км ЛЭП различного класса напряжения. В распределительных сетях специалисты отремонтировали 340 трансформаторных подстанций и свыше 600 линий электропередачи. Для выполнения неотложных мероприятий энергетики в 4 квартале 2023 года увеличили ранее утвержденный план финансирования ремонтной кампании на 12%. Общий бюджет производственной программы превысил 1,56 млрд рублей.

Для повышения надежности электроснабжения жителей частного сектора энергетики сосредоточились на ремонте трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и приведении распредсетей в нормативное состояние. Так, на воздушных линиях сотрудники заменили свыше 2,8 тысячи дефектных опор, 668 изоляторов, обновили более 140 км провода. При этом на протяженности 84 км использован самонесущий изолированный провод (СИП). Такой провод снижает вероятность коротких замыканий, защищает от электротравм и обеспечивает повышенную надежность при непогоде и сильном ветре. С применением СИП также выполнены 620 ответвлений от ЛЭП к частным домовладениям.

Большую часть дополнительного финансирования энергетики направили на повышение надежности электросетей в сельских населенных пунктах Тюменского района, для которых характерны быстрые темпы застройки, превышение мощности энергопотребления и несанкционированное подключением к сетям. Сверх плана энергетики отремонтировали более 60 трансформаторных подстанций в Андреевском, Мальковском, Переваловском, Кулаковском, и Каменском муниципальных образованиях. На ЛЭП протянули 17 км нового провода и смонтировали 330 изоляторов.

Сергей Хотненко также отметил ключевые факторы, влияющие на качество электроэнергии. Так, многие муниципальные электросети в Тюменском районе имеют критическую, сверхнормативную протяженность, из-за чего на конце линии происходит падение напряжения, в то время как в начале нормативные значения превышены.

«Как арендаторы сетей мы уделяем большое внимание и техобслуживанию, и ремонту энергообъектов. Однако, отсутствие выделенных земель для установки трансформаторов в целях «деления» ЛЭП, а также отсутствие капитальных вложений в реконструкцию от собственников электросетей, безусловно, тормозит развитие энергосистемы. На таких линиях мы установили 16 вольтодобавочных трансформаторов-«бустеров», повышающих напряжение у отдаленных потребителей», – прокомментировал руководитель, отметив, что в преддверии зимних морозов энергетики продолжают работы по повышению надежности распределительных сетей в тех населенных пунктах, где фиксируются предельные нагрузки на энергоинфраструктуру.

АО «Россети Тюмень»