Фигура земного шара на театре кукол обойдется в 16,5 млн рублей

Башкирский государственный театр кукол по итогам аукциона заключил контракт на поставку фигуры интерактивного земного шара с ООО «Лед1», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 22,9 млн руб. за 16,5 млн руб.

Интерактивный земной шар будет частью декоративного архитектурного оформления нового здания театра. Оборудование должно проработать не менее десяти лет.

Ранее на закупку подавало жалобу ООО «Макрозвук». Она была признана частично обоснованной. УФАС предписало заказчику отменить протоколы предыдущего аукциона.

ООО «Лед1» зарегистрировано в феврале 2017 года в Екатеринбурге. Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. Владельцем является Алексей Князев. В 2022 году выручка компании составила 84,4 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте