«Мы видим высокий интерес к экологическому и оздоровительному туризму»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Фото: Алексей Гусев Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Фото: Алексей Гусев

Guide: Как вы оцениваете итоги туристического сезона 2023 года в Республике Адыгея? Какое количество гостей посетили регион? Есть ли рост по сравнению с прошлым и позапрошлым годами?

Мурат Кумпилов: Туристический сезон — 2023 в Адыгее еще продолжается, впереди зимний сезон, в разгаре — осенний. Думаю, что подводить итоги года несколько преждевременно. Но по наметившейся динамике эксперты в отрасли делают позитивные прогнозы.

Завершившийся летний сезон, по данным Росстата, кратно превышает летний сезон 2022 года по количеству поездок. Это, безусловно, скажется и на итоговых годовых цифрах. Такой значительный рост отчасти обусловлен перераспределением движения туристского потока с перегруженных курортов Краснодарского края в пользу отдыха в горах и предгорьях Адыгеи.

Кроме того, свою роль играют наши усилия по совершенствованию туристической инфраструктуры, обеспечению конкурентной среды в сфере услуг, продвижению региональных брендов, организации масштабных событий для гостей республики и ряд других мер, направленных на повышение привлекательности Адыгеи как места для туризма и рекреации.

G: Назовите самые востребованные туристами объекты региона. Насколько реализован их потенциал?

М. К.: Отрасль чутко реагирует на запросы потребителей. Сейчас мы видим высокий интерес гостей и жителей Адыгеи к экологическому и оздоровительному туризму. Среди излюбленных у жителей и гостей республики объектов туризма — пешие походы на вершину горы Оштен, ледник горы Фишт, озеро Псенодах. После закрытия летних маршрутов Кавказского заповедника, в число которых входит знаменитая «тридцатка», поток туристов не стихает на тропах региональных особо охраняемых природных территорий: Большой Тхач, водопады Руфабго. Также остаются востребованными маршруты в окрестностях Хаджоха, Даховской, Хамышков: ущелье Мишоко, Хаджохская теснина, хребет Уна-Коз, знаменитые дольмены, долина аммонитов. В этом году осень радует теплой погодой, и популярность пеших походов не утихает до сих пор.

В последние годы хорошей альтернативой пляжному отдыху стал отдых в отеле с круглогодичными открытыми бассейнами. А осень — самое популярное время года для санаторного и оздоровительного отдыха. Следуя за запросами туристов, гостиницы республики активнее расширяют набор услуг на территории своих объектов. Активно развивается термальный кластер.

Неизменно большой ажиотаж вызывает горнолыжный отдых, сезон которого вскоре начнется. Потенциал республики в туризме огромный, и мы делаем все, чтобы максимально его реализовать. Поддержка федерального руководства и интерес крупных инвесторов позволяют рассчитывать на удвоение турпотока с 500 тыс. до 1 млн туристов в год уже в ближайшую перспективу.

G: Какие инвестиционные проекты реализуются в Адыгее в сфере туризма? Какова их общая стоимость?

М. К.: Предпринимательская активность в сфере туризма показывает хороший рост на протяжении ряда лет. Продолжают реализовываться проекты по использованию термальных источников. Люди, видя возросший спрос на туризм, сами принимают решение вкладывать именно в данную сферу. Во многом этому способствует и реализация крупных инвестиционных проектов, которые получили государственную поддержку.

Это проект «Лагонаки», который предполагает создание круглогодичного экокурорта на 2,5 тыс. мест. В зимнее время года он ориентирован на горнолыжный туризм, а в летнее — на рекреационный, приключенческий и экологический. Сейчас реализуется первый этап. До конца 2025 года на территории курорта будут построены комплекс гостиниц на 690 номеров, шесть подвесных канатных дорог, более 25 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде. Также там планируются объекты со спа-услугами. К 2030 году планируется обустроить около 37 км трасс.

Второй крупный проект в сфере туризма — создание многофункционального туристско-рекреационного парка недалеко от станицы Даховской. Общая площадь объекта — 110 га. В этнопарке на Дегуакской поляне будут построены подворья, ремесленные мастерские, объекты общественного питания, туристского информационного центра, отведены места для проведения ярмарок и событийных мероприятий региона. Сюда планируется перенести главный гастрономический праздник республики — фестиваль адыгейского сыра, а также иные массовые событийные мероприятия.

Общая стоимость этих крупных проектов оценивается более чем в 30 млрд руб. частных инвестиций. Бюджетные вложения в инженерную и транспортную инфраструктуру проектов составят более 7 млрд руб. до 2024 года.

G: Что мешает развитию туристического кластера в Адыгее? Какие необходимо предпринять шаги, чтобы Адыгея полноценно реализовалась в туристическом плане?

М. К.: Весь туризм сейчас в Адыгее развивается вокруг двух главных дорожных артерий в горную часть республики: автодороги до поселка Гузерипль и трассы, ведущей к плато Лагонаки. Прямо сейчас мы ведем строительство дороги, которая соединит эти два разных направления. Но это не единственные перспективные места для развития туризма. Здесь достаточно локаций для появления большого количества туристических объектов в местах, куда хорошие дороги пока не доходят. К примеру, направление в сторону природного парка Большой Тхач, безусловно, самый красивый горный район Адыгеи,— в сторону природного парка «Горная Адыгея», где расположен самый высокий водопад Пшехский.

Одновременно с этим часть территории Адыгеи находится на транзите федеральных дорог, ведущих на черноморское побережье. Здесь ежегодно проходит огромное количество туристов, и это можно использовать, развивая придорожный сервис и перераспределяя поток в сторону горной части Адыгеи.

G: Какие есть перспективы у курортов Адыгеи в плане зимнего туризма? Сможет ли республика стать полноправным конкурентом горнолыжных курортов Красной Поляны, Архыза и Домбая?

М. К.: Безусловно, большие надежды мы возлагаем на экокурорт «Лагонаки». Его реализация позволит сформировать единый мощный кластер, использовать часть горной территории для развития современного горнолыжного отдыха. Параметры, заявленные инвестором, позволят построить комфортный многофункциональный комплекс с высоким уровнем обслуживания. Рельеф и ландшафт позволят кататься на лыжах и сноубордах как начинающим, так и опытным туристам или спортсменам.

Курорты Красной Поляны на сегодня предлагают большое разнообразие склонов для катания и продолжают расширяться. Архыз тоже продолжает строиться. Хороший толчок для развития получило Приэльбрусье, где появляются новые канатные дороги, новые трассы.

Тем не менее в пик горнолыжного сезона, обычно в праздники, все курорты юга показывают очень высокую загрузку. Даже при высокой пропускной способности курортов Красной Поляны там зачастую выстраиваются большие очереди.

Курорт в Адыгее значительно разгрузит подобные объекты и станет прекрасной альтернативой для туристов, которые предпочитают более спокойный семейный отдых.

G: Есть ли перспективы развития в республике сельскохозяйственного, историко-краеведческого и экологического туризма?

М. К.: Экологический туризм, по оценкам разных аналитиков, традиционно занимает первое место среди видов туризма в Адыгее. Здесь огромное количество маршрутов на особо охраняемых природных территориях — их 18, и они составляют 15% территории республики. Поэтому туризм с целью экопросвещения останется лидером еще на многие годы. В этом плане много работы проводится Кавказским заповедником: оборудуются тропы и приюты, ставятся информационные стенды.

Сейчас в стране ведется работа по формированию больших туристских троп. Есть примеры успешной реализации таких проектов в других регионах, которые можно реализовать и в Адыгее.

Агротуризм имеет все предпосылки для развития, поскольку Адыгея один из немногих субъектов страны с собственным региональным брендом — адыгейским сыром. Его производство и все, что с этим связано, может лечь в основу развития агротуризма в Адыгее. Добавим к этому старинные адыгские традиции в садоводстве, коневодстве; в целом развитое сельское хозяйство в республике. Уверен, многим жителям России, особенно из крупных городов, мы сможем показать немало интересного.

Адыгея еще и регион с богатым культурным и историческим пластом, отличающийся от остального Кавказа. Дольменная культура, клады курганов, которые стали экспонатами ведущих музеев страны и положили начало понятию всемирно известной Майкопской археологической культуры,— все это активно продвигается нашими туроператорами в экскурсионных турах и программах.

G: Какой туристический потенциал есть у Майкопа?

М. К.: Разумеется, мы рассматриваем столицу республики и как потенциально привлекательное место для познавательного туризма и семейного отдыха. Создаем в городской черте новые локации для активного и спокойного досуга, работаем над восстановлением исторического облика столицы, запускаем экскурсии по историческим местам.

В этом направлении уже реализованы некоторые шаги: это масштабная реконструкция набережной Майкопа, реконструкция лестницы в рекреационную зону города — Мэздах. В планах — реконструкция самого большого в стране открытого городского бассейна, развитие зоны Мэздах, развитие центра города через реализацию проекта по созданию туристического кода центра города в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Майкопе много исторических зданий, представляющих собой культурную и архитектурную ценность. Планомерно проводим реконструкцию, сохраняем их для будущих поколений. Особо известные — Дом Зиньковецкого (ныне Дом офицеров), аптека Альтшулера (сегодня — редакция республиканских газет), дом известных врачей — братьев Соловьевых, внутреннее убранство которого сохранено практически в первозданном виде. Отдельное внимание мы уделяем местам жизни и творчества писателя Евгения Шварца, чье детство прошло в Майкопе.

Майкоп — это еще и ворота в наш горный кластер. С его окрестностей начинаются популярные туристические локации — термальные источники. Майкоп, по сути, отправная точка всех экскурсионных маршрутов в Адыгее. Поэтому его развитие находится во всех стратегических целях туротрасли.

Беседовал Дмитрий Михеенко