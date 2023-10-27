В Петербурге открылась обновленная библиотека имени Герцена

В Санкт-Петербурге на Новгородской улице, 27 открылась после ремонта библиотека имени Герцена. В ней не только обновились интерьеры, но и появились новые залы и детская комната, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

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Ремонт в одной из старейших библиотек города начался в июне 2022 года. Здесь обновили мебель, декор, планировку и интерьеры. Открылась детская комната, залы для мастер-классов, концертов, лекций и других мероприятий. Появилось новое направление в работе библиотеки — игротека, представленная большим количеством настольных игр. С учетом специализации на фантастической литературе здесь открыли отдельный зал для литературы в жанре фэнтези и фантастика.

В открытии библиотеки принял участие вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он отметил, что в городе запущена масштабная программа по модернизации библиотек. За три года на эти цели запланировано потратить 1,3 млрд руб. В планах — разработка мобильного приложения, установка автоматических пунктов выдачи и приема книг и др.

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