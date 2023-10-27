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Коммерсантъ FM
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Магазин Front открыл собственный шоурум в Москве

Front — проект, фокусирующийся на ремесленной моде от российских дизайнеров и производителей. Теперь магазин открыл собственный московский шоурум в одном из переулков Сретенки. Внутри посетителей ждут актуальные коллекции одежды и аксессуаров, а также товары для дома и другие предметы интерьера и гардероба. Также в бутике Front основатели магазина представили новый продукт — вещи мари Voylok, которая специализируется на производстве аутентичных валенок с галошами. Шоурум Front работает с понедельника по субботу и находится по адресу: Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 1.

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