В Татарстане прокуратура требует взыскать 28 млн рублей с наркоторговца за биткоины

Прокуратура в Татарстане требует взыскать свыше 28 млн руб. с наркоторговца за биткоины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в марте этого года мужчину признали виновным в незаконной торговле наркотиков и легализации преступных доходов. В частности, в 2019 году он, как считает следствие, незаконно сбывал наркотики в Казани, а в виде оплаты он принимал цифровую валюту, после чего переводил криптовалюту в российские рубли. Всего ему удалось легализовать свыше 28 млн руб.

«Цель указанных сделок с криптовалютой противоречит основам правопорядка и нравственности»,— отметили в прокуратуре.

В данный момент иск находится на рассмотрении.

"Ъ-Казань"