«Турпоток в Краснодарском крае растет в основном за счет межсезонья»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий

Фото: Пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий

Фото: Пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Guide: Насколько успешным оказался летний туристический сезон для Краснодарского края? Сколько туристов посетили курорты региона?

Михаил Зарицкий: За три летних месяца Краснодарский край принял 9,7 млн человек. Это на 5% больше, чем летом прошлого года. И если в процентном отношении рост, может быть, кажется не таким большим, то в численном это дополнительно полмиллиона человек только за лето.

Всего с начала года Краснодарский край уже принял 16,5 млн отдыхающих, рост 6% относительно показателей прошлого года. В пик сезона отели на черноморском побережье были заполнены более чем на 95%. И сейчас, в конце октября, заполняемость сохраняется на уровне 70%.

G: Как вы оцениваете потенциал Краснодарского края для отдыха в межсезонье и зимний период? Насколько сегодня задействованы возможности региона для реализации этого потенциала?

М. З.: Буквально недавно обращались к статистике. И ее показатели растут год от года. Если в 2017 году у нас отдыхало 16 млн человек, то в 2022-м — 17,4 млн. По итогам этого года цифра будет не ниже. То есть за шесть лет турпоток в Краснодарский край вырос на 1,4 млн туристов.

Это результат системной работы властей всех уровней и бизнеса. Турпоток растет в основном за счет межсезонья. По большому счету наше черноморское побережье и предгорья работают круглый год. Купальный сезон только завершился, а мы уже приступили к подготовке зимних пляжей. Этому проекту всего несколько лет, но уже очевидно, что он востребован и любим туристами.

Зимние пляжи — это оборудованные комфортабельные зоны на пляжах, где в зимнее время можно хорошо провести время, позагорать, выпить чашечку кофе. Там есть кресла, шезлонги и все необходимое, чтобы побыть на свежем морском воздухе пару часов.

G: Можете выделить самые востребованные направления отдыха в этом году?

М. З.: В России не так много регионов с морскими пляжами и по-настоящему теплой водой. Поэтому главное направление отдыха — пляжное.

Еще одно направление, которое становится все более массовым,— экотуризм. Краснодарский край давно любят увлеченные туристы. В многодневных пеших и веломаршрутах здесь можно совместить и морские виды, и леса, и горный рельеф. В данном случае мы не можем оперировать точными цифрами, значительная часть туристов по-прежнему отправляется в путь самостоятельно. Они не заселяются в гостиницы, и вести их учет почти невозможно. Но то, что число таких активных путешественников растет, это факт.

В Краснодарском крае 212 туристских маршрутов, из которых порядка 60 — обустроенных. Они подойдут как для самодеятельного туризма, так и для прохождения организованными группами детей из лагерей и здравниц. Восстанавливаем сеть военно-патриотических маршрутов.

И еще как один из наиболее востребованных и актуальных я бы выделил сельский туризм, в том числе посещение эногастрономических объектов. В Краснодарском крае более 100 объектов сельского туризма, 30 из них эногастрономической направленности.

Отдыхающие могут посетить винодельни и сыроварни, винные и чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы. При этом, например, посещение виноделен уже давно переросло из стандартных экскурсий в целый комплекс туристических услуг, которые, как правило, выбирают для семейного круглогодичного отдыха. Так, на винодельнях работают рестораны и гостиницы, детские уголки, улиточные или козьи фермы, где-то предлагают экскурсии к памятникам античного периода, где-то конные прогулки, прогулки на яхтах.

G: Что сегодня нужно туристу? Как изменились его запросы?

М. З.: Портрет туриста и его запросы действительно качественно изменились. Мы стали больше принимать платежеспособных туристов, готовых платить за качественный отдых, жить в отелях высокой категории, активно пользоваться дополнительными услугами. Это подтверждается высокими показателями спроса на средства размещения категории «четыре-пять звезд».

Сейчас люди хотят не просто купаться в море, жить в номере, есть в ресторане. Люди хотят впечатлений на каждом из этапов своего отдыха. В свою очередь, мы стремимся к созданию таких комплексных и насыщенных предложений.

G: Много ли в крае отелей, которые работают по системе «все включено»?

М. З.: Система «все включено» — бесспорный лидер по бронированиям среди российских туристов. По данным туроператоров и агрегаторов услуг, такой вид отдыха запрашивают более 60% отдыхающих. И количество отелей, которые работают по этой системе, постоянно растет.

В Краснодарском крае 81 отель работает по системе «все включено» или «ультра все включено». Большая часть из них находится в Анапе. Это признанный семейный курорт. А отдых по системе «все включено» как нельзя лучше отвечает таким потребностям, когда предусмотрено и питание, и развлечения для всех членов семьи.

В России разработан стандарт пакета услуг «все включено», он призван внести прозрачность в формирование концепций «все включено» и «ультра все включено» и стать эффективным инструментом развития внутреннего туризма. Во многом он дублирует те принципы и положения, которые годом ранее были включены в наш краевой стандарт отдыха «все включено». По сути, стандарт устанавливает только минимальные требования, а далее гостиницы могут расширять его на свое усмотрение. В результате туристы и туроператоры понимают, какой базовый набор услуг будет входить в отдых «все включено» в любом отеле, который работает по этой концепции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году в Краснодарском крае открылось 12 новых глэмпингов и кемпингов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В 2023 году в Краснодарском крае открылось 12 новых глэмпингов и кемпингов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

G: Насколько в Краснодарском крае пользуются популярностью кемпинги и глэмпинги?

М. З.: Этим летом в Краснодарском крае работало 93 кемпинга. В них отдохнуло порядка 18 тыс. человек. Заполняемость достигала 89%. Тогда как за аналогичный период 2022 года — 78%.

А для тех, кто хочет совместить близость к природе и высокий уровень комфорта, как раз и существуют глэмпинги. Это такая разновидность кемпинга, объединяющая отдых на природе с отельным сервисом. Термин образован в результате слияния двух английских слов: glamorous и camping. Буквально расшифровывается как «гламурный кемпинг» или «роскошный кемпинг». Краснодарский край находится на третьем месте по числу глэмпингов в России, после Московской и Ленинградской областей.

Глэмпинги — новый подход к организации отдыха, который сочетает, казалось бы, несовместимые вещи — отдых на природе, эстетику и гостиничный комфорт. В глэмпах, чаще всего это тенты и купальные шатры, установлены удобные кровати, кондиционеры, есть ванная комната, туалет, электричество, Wi-Fi и прочие удобства. На территории некоторых глэмпингов также есть кафе, бары и рестораны, в том числе работающие по системе «шведский стол».

G: Как в межсезонье и зимний период в Краснодарском крае развивается санаторный отдых? Насколько он перспективен? Какие объекты и какие населенные пункты наиболее востребованы для такого вида отдыха?

М. З.: В течение всего года санатории и пансионаты с лечением демонстрируют наиболее высокие показатели загрузки — порядка 80%. В том числе в летние месяцы — до 98%.

Современные санатории — совсем не то, что мы привыкли видеть 20–30 лет назад. От больничных стен и запахов давно и следа не осталось. Это центры, где приятно и интересно провести время. В санаториях разработаны развлекательные программы для детей и взрослых. Питание все чаще организуют по системе «шведский стол». Лечебные корпуса оснащены современным оборудованием, которое регулярно обновляется.

Но что, пожалуй, самое важное: наши санатории работают на натуральном сырье. В крае более 40 источников минеральных вод и пять источников лечебных грязей. Сырье из них поступает в лечебные корпуса. Санатории оборудованы специальными грязехранилищами, которые позволяют использовать сырье без потери его эффективности даже в тех санаториях, которые расположены на отдалении от природных источников.

Есть программы, направленные на работу по конкретным направлениям заболеваний. Есть общеоздоровительные программы. Аудитория в санаториях сейчас очень помолодела. Люди приезжают на детокс-программы, ради похудения и очищения организма.

Заполняемость санаториев не опускается ниже 70% в течение всего года. Да и межсезонье — самое удачное время для оздоровительного отдыха: не так жарко и многолюдно, цены ниже, воздух заряжен полезными морскими частицами.

Кстати, самыми востребованными остаются санатории высокого уровня «четыре-пять звезд». Сейчас в Сочи ведется реконструкция двух таких объектов, в том числе старейшего санатория «Волна». Это объект культурного наследия, один из символов Сочи. Санаторий категории «пять звезд» будет оборудован современным лечебным корпусом, кафе, ресторанами, спортивными и спа-центрами. Для отдыхающих обустроят пляжную полосу и парк. В проект инвестируют более 14 млрд руб. В планах завершить работы в 2024 году.

Также в Сочи восстанавливают пансионат «Кристалл». В рамках реализации проекта построят и новый корпус санатория с номерным фондом категории «четыре звезды». Здесь появятся медицинский, спортивный и спа-центры, рестораны, кафе, детские площадки и соответствующая инфраструктура. В проект инвестируют порядка 14 млрд руб. Завершить строительные работы планируют до конца этого года.

G: Что может предложить Краснодарский край в межсезонье и зимний период для любителей пешего, а также познавательного туризма?

М. З.: Осень — идеальное время для активных путешествий. Настоящий сезон походов. Погода радует — не слишком жарко и не слишком холодно. Можно вдоволь насладиться осенними лучами солнца, чистым горным воздухом, легким освежающим ветерком и невероятными пейзажами природы.

В этом году мы паспортизировали 18 новых турмаршрутов, расчистили и маркировали еще 13. Информация о маршрутах, их описание, фотографии, рекомендации по прохождению, карты, треки размещены на турпортале Краснодарского края. Выбирайте по душе — и в путь.

Всего в крае работает 700 объектов турпоказа, 212 туристских и 209 экскурсионных маршрутов. Из самых ярких я бы отметил маршруты по хребту Герпегем в окрестностях поселка Псебай Мостовского района, на гору Черногор и озеро Чеше, а также к озеру Кардывач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Кубани удалось уйти от фактора сезонности, и сегодня почти половина турпотока формируется вне летних месяцев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ На Кубани удалось уйти от фактора сезонности, и сегодня почти половина турпотока формируется вне летних месяцев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

G: С какими препятствиями, на ваш взгляд, может столкнуться развитие регионального туризма в ближайшие пять лет?

М. З.: Рост внутреннего турпотока отмечается по всей стране. На первый план выходят вопросы транспортной доступности и увеличения номерного фонда. Черноморские курорты Краснодарского края в летний период заполнены практически на 100%, это огромная нагрузка на инфраструктуру. Поэтому в части рекламно-информационного продвижения наши усилия сосредоточены на межсезонье, а также курортах азовского побережья и предгорий.

По сути, за последние годы в крае удалось уйти от фактора сезонности, и сегодня почти половина турпотока формируется вне летних месяцев. Отели «все включено», санатории загружены круглогодично, и спрос на такие средства размещения сейчас превышает предложение.

G: Расскажите о крупных инвестпроектах в гостиничной сфере Краснодарского края?

М. З.: В этом году начали работу 30 новых гостиниц, в том числе крупные инвестиционные проекты: пятизвездный «Город MIRA» в Анапе почти на 1000 номеров, четырехзвездная гостиница «Абрау Light» на 111 номеров. Еще на территории двух отелей построены новые спальные корпуса. Номерной фонд увеличился почти на 2000 номеров.

Отрасль развивается, к нам приходят инвесторы, готовые делать крупные и долгосрочные вложения. Сейчас на краевом уровне реализуется 46 соглашений о намерениях в сфере туризма с объемом инвестиций порядка 458 млрд руб. До 2030 года будет построено четыре гостиницы категории «три звезды», 15 гостиниц категории «четыре звезды», 15 гостиниц категории «пять звезд». Номерной фонд увеличится более чем на 32 тыс. номеров, будет создано более 20 тыс. новых рабочих мест.

G: Какой стимул для посещения туристами Краснодарского края в межсезонье и в зимний период может дать реализация проекта «Новая Анапа»?

М. З.: Строительство всесезонного семейного курорта «Новая Анапа» — наш флагманский проект на ближайшие семь лет. Проект реализуется корпорацией «Туризм.РФ» и администрацией Краснодарского края по поручению президента России.

Ничего подобного в новейшей истории России не было. «Новая Анапа» по своим масштабам даже превосходит Олимпийскую стройку. Новый курорт будет расположен на песчаной косе в 25 км от Анапы около станицы Благовещенская. Пляжная полоса будущей туристической территории — 17 км. Здесь будут созданы средства размещения всей линейки звездности. Общее количество номеров в них составит 15–25 тыс. По расчетам, новая локация привлечет в Краснодарский край дополнительно 3–5 млн туристов в год.

Это не просто развитие территории. Это новый круглогодичный курорт, который, думаю, даст стимул к развитию и другим нашим площадкам.

Беседовал Дмитрий Михеенко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram