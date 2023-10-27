Чанышеву перевели в Дюртюли «в целях оптимизации численности спецконтингента»

Адвокат экс-координатора уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилии Чанышевой (включена в список экстремистов и террористов) Рамиль Гизатуллин сообщил в своем Telegram-канале о причинах перевода подзащитной из СИЗО Уфы в изолятор в Дюртюлях. Как стало известно господину Гизатуллину из ответа руководства уфимского СИЗО №1 на его адвокатский запрос, это было сделано «в целях оптимизации численности спецконтингента в части соблюдения санитарных норм». В ответе подчеркивается, что госпожа Чанышева не лишена права на встречи с адвокатами и получение квалифицированной юридической помощи.

В июне Кировский райсуд Уфы признал Лилию Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан, приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Осужденная подала апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в Верховном суде Башкирии 7 ноября. Гособвинение также обжаловало приговор.

Незадолго до начала рассмотрения апелляционных жалоб Рамиль Гизатуллин сообщил об этапировании подзащитной из Уфы в Дюртюли. Это действие адвокат расценил как нарушение прав на получение юридической помощи.

Венера Хисамова

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