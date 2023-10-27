Индекс промышленного производства в Прикамье вырос на 3,5%

Индекс промышленного производства в январе — сентябре 2023 года в Пермском крае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами стали предприятия в сфере обрабатывающих производств (+6%) и утилизации отходов (+2,4%). При этом на 0,3% упал показатель в сфере энергетики.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — сентябре 2023 года вырос по сравнению с 2022-м на 4,1%, оборот предприятий общественного питания — на 13%.