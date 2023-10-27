Транспортные полицейские задержали молодого наркокурьера в Сочи

В Сочи сотрудники транспортной полиции задержали 20-летнего юношу, приехавшего из Ставропольского края. Молодого человека подозревают в незаконном распространении наркотиков, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО

Молодого человека задержали в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в районе железнодорожного перегона «Сочи — Дагомыс». При себе у приезжего нашли восемь свертков с порошкообразным веществом белого цвета, которое оказалось метилэфедроном массой больше пяти граммов.

В пресс-службе заявили, что на момент задержания юноша успел сделать 18 закладок. Все их нашли, наркотики изъяли. Дома у фигуранта обнаружили весы и упаковочный материал для расфасовки запрещенных веществ.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков». Юноша сейчас находится под стражей.

Вячеслав Рыжков

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