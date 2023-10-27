Прокуратура в Красноярском крае весла представление УК из-за нарушений прав девушки-инвалида

В Красноярском крае прокуратура по информации СМИ провела проверку о нарушении прав девушки-инвалида. Отсутствие ограждений, препятствующих парковке автомобилей возле подъезда общежития, создает проблемы для попадания инвалида в подъезд.

Как выяснила проверка, кроме того в общежитии не работал лифт, труба водоотведения нуждается в ремонте.

Также прокуратура даст оценку соблюдению иных жилищных и социальных прав инвалида, относящегося к категории лиц из числа детей – сирот и детей. Сообщили в ведомстве.

Илья Николаев