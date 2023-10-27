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Коммерсантъ FM
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Депутат Умаханов раскритиковал отказ кабмина списать Дагестану долги по кредитам

Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов («Единая Россия») раскритиковал решение федерального правительства не включать Дагестан в список регионов, которым будут списаны задолженности по бюджетным кредитам. При этом, отметил он, в проекте распоряжения правительства «республика была в числе основных».

Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов (в центре)

Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дагестан активно развивает инфраструктуру, строятся крупные дорожные развязки, модернизируются инженерные и коммунальные сети. Но республики нет в списке регионов, которым правительство списало задолженность по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов»,— заявил депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов.

«Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам уже апробирован и распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях,— это в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство,— говорит депутат.— Мне неизвестно, по каким причинам Дагестан был исключен из этого списка».

Господин Умаханов предполагает, что федеральное правительство может рассматривать данные об имевших место в Дагестане нарушениях условий реструктуризации долга за последние два года на сумму от 2,8 млрд до 3,8 млрд руб. По его словам, «списание долга было бы хорошим подспорьем», а «последний раз долги республике списывали при первом президенте Муху Алиеве (возглавлял Дагестан в 2006–2010 годах)».

21 октября было подписано распоряжение правительства, предусматривающее возможность списания задолженности по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. В списке регионов, о которых идет речь, Башкирия и Татарстан, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский и Пермский края, Астраханская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая и Томская области. Общий размер списания задолженности для этих регионов составит более 8,2 млрд рублей. Решение позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов.

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