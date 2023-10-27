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Командиром полка ДПС по Уфе назначен Станислав Линник

Командиром полка ДПС ГИБДД УМВД по Уфе приказом министра внутренних дел по Башкирии назначен майор полиции Станислав Линник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Станислав Линник родился в 1986 году в Уфе. Окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. В 2007 году начал службу в Госавтоинспекции на должности инспектора полка ДПС ГИБДД при УВД по Уфе. В 2020 году был назначен командиром батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе. Женат, воспитывает сына. Награжден медалью «За отличие в службе» 2 и 3 степени.

Олег Вахитов

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