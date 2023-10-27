Первый форум AVA EXPO для партнеров AVA Group прошел в г. Краснодар

Всего в мероприятии приняло участие почти 300 человек.

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27 октября в Краснодаре впервые прошло масштабное мероприятие, в рамках которого на одной площадке собрались специалисты по продаже недвижимости , архитекторы, дизайнеры, IT-специалисты, представители банков для обмена опытом.

В течение дня в разных залах бизнес-центра отеля «Хэмптон» участники имели возможность послушать спикеров, получить консультацию по объектам холдинга AVA Group, цифровым продуктам компании, банковским программам ипотечного кредитования, предоставляемых такими банками, как ПАО «Сбербанк» и др.

«Впервые на одной площадке мы собрали как собственных спикеров, так и лучшие практики наших партнеров. Каждый делится своим опытом открыто, в результате получился интересный нетворкинг, который позволяет не просто познакомиться с продуктами компании, но получить новые знания в профессии, расширить сеть своих контактов. Дополнительно мы презентуем свои цифровые продукты, которые востребованы у специалистов рынка недвижимости, и уже получили признание среди профессионалов IT-сферы»,— отметил директор по продажам AVA Group Дмитрий Луценко.

Специалисты AVA Group уверены, что время стандартных семинаров уходит в прошлое, им на смену должны приходить новые форматы, которые дают больше информации, современную форму подачи материала и возможность усвоить больше информации. В компании за последний год разработано несколько собственных бизнес-игр. Это неформальный способ, с одной стороны, обучения, с другой — отдыха.

Батлы, лекции, деловые игры, выступления амбассадоров и сотрудников компании — всего за семь часов на одной площадке прошло 24 мероприятия разных форматов, выступило 13 спикеров.

Завершился форум AVA Expo розыгрышем специальных призов и нетворкингом. По оценке участников, такой формат обучения является одним из самых эффективных, поскольку, кроме знакомства с проектами, дает практические навыки работы с клиентами, расширяет сеть собственных контактов и в итоге образует сообщество профессионалов.

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