Главные культурные события ноября

В ноябре культурная жизнь Воронежа не затихает — афиша порой настолько плотна, что интересные музыкальные и театральные события идут почти каждый день, а то и выпадают на один и тот же вечер. В последнем месяце осени традиционно проходят фестивали: детский театральный «Маршак» и «Воронежская камерата». Кроме того, в Воронеже запланировано несколько театральных постановок, как приезжих, так и нет, а также, конечно, гастроли академических и неакадемических музыкантов. Подробности — в подборке «Стиль. Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Место, которого еще не было»

Фото: Пресс-служба Камерного театра Спектакль «Место, которого еще не было»

Фото: Пресс-служба Камерного театра

«Место, которого еще не было» (16+)

Камерный театр // 1 ноября, 19:00

В Камерном театре пройдут гастрольные показы хореографического спектакля Ксении Михеевой «Место, которого еще не было». Он исследует влияния силы слова в социуме, выраженное в форме движения/танца. «Силу слов нельзя недооценивать, ведь мы каждый день созидаем и разрушаем, поддерживаем и принуждаем, объединяем и разобщаем при помощи слов, порой сами того не замечая»,— говорят создатели постановки. На сегодня это «самый титулованный спектакль современного танца из Санкт-Петербурга». В 2023 году он получил две премии «Золотая маска» — за лучший спектакль и лучшую работу художника по свету, — а также премию «Золотой софит» как лучший балетный спектакль. Также на «Золотую маску» были номинированы композитор и исполнители главных мужской и женской партий.

«Ревизор» (16+)

Театр драмы имени А. Кольцова // 1, 2 ноября, 18:00

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Театр кукол республики Карелия предлагает зрителю фигуративный театр, вскрывающий в гоголевском тексте новые смыслы. «Спектакль превращает всех персонажей "Ревизора" в деформированных кукол, которые даже не пытаются дублировать человеческий облик, а наоборот, демонстрируют уродливость, гипертрофированность внешних черт, что отражает их внутреннюю пустоту»,— говорят о постановке организаторы. Спектакль номинирован на «Золотую маску-2023» в номинациях «Куклы/Спектакль», «Куклы/Работа режиссера», «Куклы/Работа художника», «Куклы/Работа актера». Показ пройдет в рамках детского театрального фестиваля «Маршак».

«Ак бyре / Белый волк» (6+)

Театр драмы имени А. Кольцова // 4 ноября, 12:00 и 16:00, 5 ноября, 12:00 и 16:00

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фестиваля «Маршак» Фото: Пресс-служба фестиваля «Маршак»

Еще один спектакль на «Маршак» привезет казанская театральная площадка MON. В его основе — татарская сказка о приключениях детей падишаха, которые отправились на поиски матери и встретили говорящего Белого волка, устроившего ребятам серьезные испытания. История будет рассказана с помощью кукол-тантамаресок, а сам спектакль идет на двух языках — русском и татарском.

Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» (16+)

Воронежский концертный зал // 5 ноября, 19:00

Известная московская рок-группа «Ва-Банкъ» за годы своего существования с какими только направлениями музыки не экспериментировала: начав с ритм-энд-блюза с элементами панка, команда перешла на жесткий хардкор, параллельно делая, впрочем, и акустические программы. Группа вводила в свою музыку и электронные аранжировки. С 1987 года «Ва-Банкъ» постоянно входит в десятку лучших альтернативных команд России. Бессменный лидер «Ва-Банка» Александр Ф. Скляр со второй половины 1990-х параллельно занимается и сольными проектами.

«Северный флот» (12+)

МТС Live Холл // 7 ноября, 19:00

Основанная после смерти одного из основателей «Короля и Шута» Михаила Горшенева группа «Северный Флот» в этом году отправилась в масштабный гастрольный тур, посвященном Горшку и «КиШу». Специально для этого тура музыканты приготовили особый сет песен на основе программы того самого концерта, так и не сыгранного в московском «Зеленом театре» летом 2013 года из-за скоропостижной смерти фронтмена. Зрители услышат нетленки всех музыкальных периодов творчества «Короля и Шута», от «Ели Мясо Мужики» до «Мертвого Анархиста», от «Лесника» до «Проклятого Старого Дома».

Глеб Самойлов (16+)

Aura Arena Hall // 8 ноября, 19:00

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Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов летом на воронежском фестивале «Чернозем» выдал сет из песен коллектива под аккомпанемент симфонического оркестра. В ноябре музыкант приезжает с еще одной программой в честь 35-летия «Агаты Кристи», но уже в полноценных рок-аранжировках. В программе обещают не только все главные хиты группы, но «диковинные раритеты».

Николай Луганский, фортепиано (12+)

Воронежская филармония // 9 ноября, 19:00

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Николай Луганский — солист Московской филармонии, народный артист России. Особое место в его репертуаре занимает музыка Сергея Рахманинова: пианист считается одним из лучших современных его интерпретаторов, записал в России и за рубежом все его концерты. Несколько произведений композитора музыкант исполнит и в Воронеже. Его выступление пройдет в рамках фестиваля «Воронежская камерата».

«Эпидемия»

Клуб Palazzo // 10 ноября, 19:00

Играющая пауэр-метал группа «Эпидемия» — частый гость в Воронеже. В августе музыканты вообще выступали бесплатно на сдвоенном опен-эйре «Чернозем» и «Знай наших». Но сейчас группа приезжает с особой программой к 20-летию первой метал-оперы «Эльфийская рукопись» об эпическом противостоянии добра и зла. Черпающая вдохновение в фэнтези «Эпидемия» всегда выступает в специальных костюмах, а в этот раз анонсирует еще и приезд певцов, которые записывали партии разных героев метал-оперы. Кроме того, обещано отделение с лучшими песнями группы.

Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (12+)

Воронежская филармония // 11 ноября, 18:00

Фото: Пресс-служба воронежской филармонии

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» — советский и российский оркестр, созданный в 1979 году. Основателем, главным дирижером, солистом и бессменным худруком оркестра является народный артист СССР Владимир Спиваков. Практически с момента основания, начав выступления на международных фестивалях, оркестр получил мировое признание. В Воронеже коллектив выступит в рамках фестиваля «Воронежская камерата» и исполнит произведения Баха, Барбера, Моцарта, Мендельсона, Холста и Бриттена. Солист — лауреат международных конкурсов Эмиль Мирославский (гобой), дирижер — Джереми Уолкер (Великобритания).

Zero People (16+)

Площадка определяется // 14 ноября, 20:00

Zero People — сайд-проект Александра Красовицкого и Александра Заранкина, фронтмена и клавишника рок-группы «Animal ДжаZ». В этих композициях есть только клавиши, бит и вокал, который, впрочем, никогда не был сильной стороной лидера группы. Однако поклонники этой минималистичной музыки самые разные, творчеством «Animal ДжаZ» интересуются не все из них. Летом 2022 года Zero People выпустили новый альбом «Песни времении», треки которой звучат очень актуально, хотя и были написаны два, а то и больше лет назад. Вероятно, эти песни и станут основой концерта.

Вечер современной хореографии

Арт-центр «Прогресс» // 16 ноября, 19:00

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Очередная премьера на недавно открывшейся новой независимой площадке — хореографическая. Зрителям покажут два небольших балета. Бывший руководитель танцевальной труппы Камерного театра Виктория Арчая в «0,5 пустоты» задумалась проблеме выбора, ее замыслы на сцене воплотит Ульяна Чепурина, также ранее сотрудничавшая с Камерным. Балет «Аррр» поставил лауреат премии «Золотая маска» (за один из спектаклей для Камерного) Павел Глухов. По словам хореографа, название связано со звериным началом внутри мужчины, а сама работа является «попыткой внутригендерной (само)идентификации мужчины: «Хотелось поговорить про это животное начало, про мужчину, который эти порывы в себе сдерживает». Роли исполнят танцоры Камерного Николай Гаврилин и Игорь Прудской.

«Централ-Парк Вест» (12+)

Никитинский театр // 18,19, 22 ноября

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Все никак не завершивший обустройство новой площадки негосударственный Никитинский театр не только играет в недоделанном пространстве старые спектакли, но и готовит новые. Худрук Борис Алексеев ставит комедию по пьесе известного кинорежиссера Вуди Аллена «Централ-Парк Вест». Художником будет Константин Соловьев, ранее оформлявший «Чернобыльскую молитву» для Никитинского. История о юристе, психоаналитике, писателе и историке искусств, которые выясняют отношения друг с другом, уже не раз переносилась на сцены российских театров. Подробности постановки Никитинского пока держаться в секрете, но театр попросил у зрителей предоставить некоторый реквизит, в том числе статуэтку обнаженного Диониса.

Lumen

Aura Arena Hall // 19 ноября, 20:00

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Играющая альтернативный рок и метал группа Lumen в этому году празднует свое 25-летие масштабным гастрольным туром. Он был разбит на две части: весной музыканты играли «электрические» концерты, осенью собрали акустическую программу. На свое 20-летие группа уже представляла песни unplugged, и такие аранжировки полюбились и тем, кто далек от тяжелого звука. Поэтому Lumen повторяет программу, но, конечно, не с тем же набором песен. Да и аранжировки могут быть иными, отмечают музыканты.

Чжао Банминь, фортепиано (6+)

Воронежский концертный зал // 22 ноября, 19:00

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Молодой талантливый пианист Чжао Банминь получает образование в Москве. Он обучается в классе доцента московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреата международных конкурсов Юрия Диденко. В программе выступления Чжао Банминя — несколько произведений Листа и Шуберта.

«25/17» (16+)

Клуб Palazzo // 23 ноября, 19:00

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Без преувеличения самая популярная из рэп-групп, продолжающих работать на территории России, «25/17» за долгую карьеру в своих текстах сказала много важных слов о стране, в которой живут. В октябре группа выпустила восьмой полноформатный альбом «Радость встреч и расставаний», с которым и приедет в Воронеж. Его уже окрестили самым лиричным альбомом сибирских рэперов.