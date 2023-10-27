Нижегородский аэропорт переходит на зимнее расписание

С 29 октября международный аэропорт Нижнего Новгорода переходит на зимнее расписание до 30 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Полеты в этот период будут выполнять 12 авиакомпаний по 22 направлениям, включая 16 внутренних рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Стригино Фото: пресс-служба аэропорта Стригино

Полеты будут выполняться в Астрахань, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Самару, Пермь, Сочи, Томск, Челябинск и Уфу. В Сочи будут летать сразу четыре авиакомпании, а в Санкт-Петербург и Москву ежедневно будут выполняться три и шесть рейсов.

Зарубежные направления будут обслуживать рейсы в Ереван, Стамбул, Минск, Ташкент, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Аэропорт отмечает, что расписание предварительное и может меняться в течение осенне-зимнего сезона.

Владимир Зубарев