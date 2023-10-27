На стройплощадке «РМК-Арены» начали монтировать трибуны

Подрядчик строительства многофункционального спортивного комплекса «РМК-Арена» на северо-западе Челябинска приступил к монтажу трибун. Об этом рассказали журналистам представители застройщика и заказчика во время пресс-тура на площадку будущего объекта.

Как сообщил директор «РМК-Арены» Николай Сандаков, проект за последнее время претерпел ряд изменений. В частности, общая площадь помещений будет составлять не 35 тыс. кв. м, как заявлялось ранее, а 48 тыс. «квадратов». Все помещения и прилегающую территорию планируется использовать максимально эффективно.

Так, автомобильные парковки основную часть времени, когда комплекс не будет принимать большое количество гостей, будут задействованы для уличных активностей, а гардероб летом будет работать как магазин. Главная арена объекта будет рассчитана на 5 тыс. сидячих мест, но во время концертов и других событий сможет вместить до 8 тыс. зрителей.

Как отметил директор группы компаний «А1», выступающей подрядчиком строительства, Алексей Байда, основная часть оставшихся строительных работ на объекте запланирована на 2024 год, введение «РМК-Арены» в эксплуатацию – на 2025-й. Николай Сандаков подчеркнул, что комплекс сможет принимать 100 тыс. посетителей в месяц и станет местом проведения мероприятий почти всех возможных форматов, включая соревнования всероссийского и международного уровней.

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