На Кубани будут судить адвоката за требование у клиентки 5 млн рублей

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, который хотел обмануть подзащитную и получить от нее 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Адвокат сообщил клиентке, что может передать эту сумму должностному лицу следственного органа, осуществляющему предварительное расследование. За эти деньги якобы должны были прекратить уголовное преследование ее сына, а ее оставить под домашним арестом. Кроме того, адвокат обещал, что ей не будет грозить арест имущества и банковских счетов.

Женщина сообщила о действиях адвоката в правоохранительные органы. 13 июня 2023 года в Краснодаре адвоката задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю при получении требуемой суммы.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Его заключили под стражу. Он полностью признал вину и пояснил, что не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства и вводил свою клиентку в заблуждение.

Теперь обвинительное заключение в отношении адвоката направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram