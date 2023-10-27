В курганском филиале «Защитников Отечества» займутся адаптацией раненых бойцов

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Кургане открыли тренировочную квартиру для адаптации участников спецоперации после ранений. Об этом сообщают в правительстве региона.

В квартире установили многофункциональную кровать, подъемное приспособление под спину с фиксатором, кресло-подушку для усаживания больных и кресло-стул. Также там разместили ванну для мытья головы, стойку-дугу для подтягивания и средства для передвижения: коляску, ходунки, костыли и мини-кухню со специальными столовыми приборами.

«Сотрудники фонда на практических индивидуальных и групповых занятиях будут учить ребят, нуждающихся в реабилитации, правильно пользоваться перечисленным оборудованием, чтобы успешно адаптироваться в быту»,— поясняют в правительстве Курганской области.

Фонд «Защитники отечества» оказывают организационную и правовую помощь военнослужащим и ветеранам, в числе которых участники СВО.

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