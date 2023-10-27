В 2024 году с нижегородцев соберут 5 млрд рублей в виде транспортного налога

Нижегородская область планируется в 2024 году получить в бюджет почти 5 млрд руб. за счет сбора транспортного налога. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2026-2026 годов.

По данным областного правительства, в Нижегородской области зарегистрировано более 1,2 млн транспортных средств, владельцы которых должны уплатить транспортный налог. В подавляющем большинстве это наземные транспортные средства — автомобили, автобусы, мотоциклы, снегоходы и проч. Также у нижегородцев есть более 12 тыс. водных и 78 воздушных транспортных средств.

По прогнозу, из-за предоставления различных льгот выпадающие доходы при поступлении транспортного налога составят 713 млн руб.

В 2025 году планируется в виде транспортного налога собрать 5,14 млрд руб., в 2026 — 5,27 млрд руб.

Андрей Репин