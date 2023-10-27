За пять лет на Кубани построили около 80 километров групповых водопроводов

В Краснодарском крае за прошедшие пять лет построили около 80 км групповых водопроводов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что от развития инфраструктуры напрямую зависит экономический рост и качество жизни, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава края напомнил, что сейчас продолжается реконструкция Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов. По словам губернатора, это практически строительство объектов заново. Запуск сетей позволит решить проблему водоснабжения нескольких густонаселенных районов. В 2025 году на всех участках планируют завершить работы.

Троицкий водопровод обеспечивает водоснабжением жителей Крымского района, Новороссийска, Геленджика и прилегающих к ним населенных пунктов, Ейский — жителей Ейского, Щербиновского, Староминского и Кущевского районов. В обоих случаях уже завершены первые этапы реконструкции, работы продолжаются.

Вячеслав Рыжков

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