Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify

Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой «Яндекс Музыка» и «Звук». Суммарно за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал «Индекс меломана», составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь—сентябрь 2022 и 2023 годов, больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба YOTA Фото: пресс-служба YOTA

Куда ушли пользователи зарубежных сервисов

После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music) многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в РФ и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.

Наибольший прирост за год показал «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза (+155%). В то же время показатели сервиса «VK Музыка» изменились незначительно (+0,4% пользователей и +1,4% мобильного трафика). Суммарно популярные российские музыкальные сервисы нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36% год к году, при этом «VK Музыка» и «Яндекс Музыка» по-прежнему сохраняют лидерство в отрасли с преобладающей долей рынка.

По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) в 2023 году произошел за счет пользователей старше 25 лет. Аудитория 16–25 лет, которая наиболее активна в сервисе «VK Музыка», выросла незначительно — всего на 7%.

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Две трети новых пользователей российских музыкальных сервисов — мужчины. В целом мужская аудитория в этом сегменте на 30% превышает женскую, а по объему потребляемого трафика мужчины слушают музыку больше почти на треть (32%). По предпочтениям сервисов вкусы полов совпадают: первую строчку по популярности занимает «VK Музыка», вторую — «Яндекс Музыка», третью — «Звук», а четвертую и пятую — Apple Music и Zaycev.net соответственно.

Индекс меломана российских городов

На основе трафика стриминговых сервисов с января по сентябрь 2023 года эксперты Yota составили «Индекс меломана». Он показывает объем музыкального трафика (в гигабайтах), который приходится на одного слушателя в месяц в конкретном городе России.

Первые шесть строчек рейтинга заняли города Сибири. Лидером стал Томск с индексом 1,5. Это значит, что томич в среднем слушает аудиотреки в объеме 1,5 Гб ежемесячно. 1,5 Гб соответствует 20 часам аудио, или примерно 378 трекам. Второе место занял Омск с показателем 1,43, третье — Кемерово (1,42), четвертое — Барнаул (1,41), а пятое и шестое делят Новосибирск и Красноярск с показателем 1,39.

В топ-10 также вошли Ульяновск, Пенза, Хабаровск и Калининград. При этом Москва оказалась лишь на 26-й строчке (1,03), а Санкт-Петербург — на 15-й (1,2). Как выяснили аналитики Yota, в десятку самых популярных смартфонов, с которых абоненты слушают музыку онлайн, входят сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi — Redmi 9С NFC.

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